Padres de adolescentes acaparan la demanda de los test de covid caseros

Padres de jóvenes y adolescentes preocupados por el posible contagio de sus hijos «que salen para acá y para allá»; personas que quieren viajar y desean hacerse la prueba de autodiagnóstico antes que la PCR, y personas que se quieren reunir con amigos y familiares son los principales demandantes de los test rápidos de covid-19 caseros que ya venden sin receta médica más de 22.000 farmacias en todo el país. El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto que regula la venta al público y la publicidad de este nuevo sistema de detección en un momento en que la provincia vuelve a estar, cinco meses después, en riesgo extremo por coronavirus al subir la incidencia a 288,74 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos actualizados este martes por la Conselleria de Sanidad.

El precio estará entre siete y diez euros una prueba y de 20 a 25 las múltiples, y el resultado estará en 15 minutos

En plena quinta ola juvenil llegan estos test caseros que las farmacias dispensarán en kits individuales a un precio previsto entre 7 y 10 euros, y también familiares en cajas con cinco pruebas que cuestan ahora 35 euros, aunque los farmacéuticos prevén que los precios de estos test múltiples bajen y se queden entre 20 y 25 euros. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, corroboró que los test de autodiagnóstico se podrán adquirir en farmacias sin receta a un precio «en una horquilla de 6 a 10 euros», asequible» para los ciudadanos. El objetivo del Gobierno es el mayor número de personas tenga acceso a este tipo de test para aumentar la capacidad diagnóstica del país y frenar la pandemia.

Hasta ahora estos test rápidos se dispensaban con receta con una mayor demanda de la medicina privada

Además, los laboratorios que los trabajan son «muy potentes», tienen reservas de sobra y no se prevé que ocurra con estos kits lo que sucedió con las mascarillas al principio de la pandemia cuando su coste se disparó por las nubes al ser entonces un producto escaso, explicaron este martes desde la farmacia Tomás Lloret de Alicante.

Con una demanda de veinte pruebas al día en esta botica y numerosas llamadas y preguntas al respecto de personas de todas las franjas de edad, sus profesionales estaban esperando la publicación del decreto en el BOE para iniciar su dispensación sin prescripción médica. Sí que estaban vendiendo desde hace tiempo los test con receta, especialmente solicitados por los médicos de la privada. «Llevan unos días publicitándolo y nos están preguntando mucho, por tranquilidad de la gente, personas que quieren viajar, que quieren reunirse con familiares, o que han tenido contacto con un positivo y están a la espera de que les llame la Seguridad Social para hacerse la PCR y quieren el autotest por tranquilidad», explicaba la farmacéutica Maite Chumillas.

En las farmacias hay cierta preocupación porque estos test caseros puedan llevar a confusión. «La prueba de antígenos, cuando contraes la infección, entre el primer y el quinto día va a dar negativo pudiendo ser realmente un positivo, por lo que puede haber ciertos equívocos», explicaron. También aclararon que no sirve para viajar, para lo que se necesita una PCR negativa. La fiabilidad es del 95%.

Hay diferentes test autodiagnósticos de covid-19, unos con saliva y otros muy similares al sistema de la PCR, con un palito que se introduce en la nariz, después en un suero y hay que esperar 15 minutos a conocer el resultado.

En todo caso, la Conselleria de Sanidad advierte que, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19, este tipo de pruebas son orientativas por lo que no se deben interpretar como resultados definitivos. Según Sanidad, un test positivo debe considerarse como un caso sospechoso, no un caso confirmado de infección activa. «Ante un positivo se debe contactar con las autoridades sanitarias, comunicar el resultado y pedir cita para su confirmación a través de la web coronavirusautotest.san.gva.es; la APP GVASanitat o el teléfono 900 300 555. Mientras tanto, hay que aplicar las medidas de precaución y protección habituales, incluido el aislamiento». En caso de resultado negativo, indican que «tampoco se debe interpretar como un caso descartado de infección activa, ni tiene validez oficial como una prueba diagnóstica de infección activa negativa válida, por ejemplo, para viajar a países donde se requiera presentar un justificante de no estar infectado de covid».

El Consejo de Estado dictaminó el día 8 de julio a favor del real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre productos sanitarios para autodiagnóstico «in vitro» con el objeto de regular la venta y la publicidad de estos artículos.

Su objetivo es no solo detectar con rapidez los casos sospechosos sino también a los asintomáticos, como sucede con la mayoría de población comprendida entre los 12 y los 29 años, la más afectada ahora por la quinta ola de la pandemia.