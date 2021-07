El sector turístico clama contra el toque de queda: «Han hundido el verano»

Desolación total. El sector hotelero de la Costa Blanca prevé que el aumento de las restricciones para hacer frente al covid, con la guinda del toque de queda hasta el 16 de agosto en las principales localidades turísticas a partir de la próxima semana, provoque una nueva ola de cancelaciones que salpicará el mes de agosto, justo cuando se esperaba sacar la cabeza tras un julio que al final no será catastrófico. Los empresarios acusan directamente al Gobierno central y al Consell de no haber hecho los deberes, de haberse precipitado, de no haber previsto lo que se nos podía venir encima, de no haber controlado con mayor dureza los botellones y ahora, con la marcha atrás, de sembrar el miedo en el mercado. Hoteles y apartamentos recibieron ayer ya las primeras llamadas anulando reservas tras escuchar aquello de «¿qué y está pasando en la Costa Blanca?»