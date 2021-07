Cuatro gotas y media hora para saber si tienes covid

Es medio día (de ayer), el primer día que se comercializan en farmacias los auto test de antígenos de covid-19. Lina está en casa y se dispone a hacerse una prueba que ha comprado en la farmacia por 11,95 euros. No lo ha hecho nunca antes, pero nada más abrir el paquete, tiene todas las instrucciones en un prospecto que desgrana la utilidad de cada uno de los elementos que aguardan dentro de la caja.

Se lava las manos y comienza a seguir las indicaciones: «Introduzca la varilla en una fosa nasal y gire el hisopo rozando las paredes interiores de la fosa, repita la operación en la siguiente». Y así lo hace, aunque deja que otra persona lo haga por ella, recomendación del farmacéutico. «Seguidamente inserte la varilla en el tubo y agítelo durante 30 segundos. Deseche el bastoncillo y cierre la pipeta. A continuación, deje caer cuatro gotas en la superficie de muestra y a aguarde entre quince y treinta minutos». Lo hace todo al pie de la letra. «Cualquier segunda línea, por tenue que sea, es un positivo. Solo será negativo en el caso en el que se vea claramente una raya», le han advertido en la farmacia Otón Bellver, en València, donde ha comprado el test y donde le han mostrado un vídeo con todos los pasos a seguir.

Lina hace caso. Y espera reglamentariamente. Tras unos minutos ya comienza a intuirse el resultado. «¿Te imaginas que sale positivo?», comenta. Pero no es así. Negativo. Respira. «Tampoco ha sido para tanto, en casa una está más tranquila», valora.

Vídeos explicativos

El Boletín Oficial del Estado autorizó el martes la venta desde este jueves de las pruebas sin necesidad de receta médica en los establecimientos farmacéuticos. «Estamos recomendando que sea una segunda persona quien introduzca el palo a la interesada, pues al ser molesto el reflejo es apartarse y eso puede llegar a ser un resultado de falso negativo», comentan en la farmacia Otón Bellver. No es el caso de Lina, pero si saliera positivo, ella misma debería «ponerse en contacto con Salud Pública y esperar las indicaciones del protocolo a seguir», detallan los profesionales, que recalcan esta medida a cada persona que pregunta por el auto test.

En una farmacia de la provincia indican que han tenido mucha expectación y preguntas en los días antes de su venta, hasta dieron la opción de reservar. «Nosotros explicamos cómo se hace, hemos subido también un vídeo a nuestra web».

Javier Cocera, por su parte, es farmacéutico en una botica del barrio de Algirós de València. «Vemos que se van a agotar enseguida». Además de explicar cómo funciona, el apéndice que no falla en cada venta es el de que no se trata de una prueba sin certificación oficial y que si dan positivo deben comunicarlo a Salud Pública. «Que luego lo hagan, no lo sabemos, pero nuestra obligación es decirlo», detalla.

Lina se lava las manos y guarda todos los elementos en una bolsa de plástico que viene dentro de la caja. Lleva estampada una señal que indica «riesgo biológico» y en el prospecto se detalla que «se ha de colocar el kit de pruebas en la bolsa y depositarla en el cubo de la basura de su hogar». Así lo hace y con ello, termina el ritual.

Por la calle, un par de personas pasean y comentan, al atravesar una farmacia, que esta es una buena medida para prevenir.

El Consell destina 2,2 millones para mejorar el sueldo de los MIR

El pleno del ejecutivo valenciano aprueba una subida pactada tras la huelga de residentes

Un año después de que los médicos residentes (los conocidos como MIR) decidieran hacer huelga durante el verano pasado (la primera en su historia), el gobierno valenciano aprobó ayer en su reunión semanal las mejoras pactadas entre la Conselleria de Sanidad y el comité que ha representado hasta ahora a este personal sanitario.

Entre los principales acuerdos que sirvieron para desconvocar la protesta está un aumento en los salarios que reciben por su estancia en el hospital en la que además de formarse, realizan labores asistenciales. Para este incremento, el ejecutivo valenciano destinará más de dos millones de euros al año.

Esta partida también incluye el pago de las dietas a aquellos médicos residentes al realizar sus guardias en los centros de atención primaria, una de las reivindicaciones que finalmente quedó plasmada en el acuerdo entre las partes.

El acuerdo, que llegó en febrero entre la Administración y el Sindicato Médico, también recogía ampliar el número de horas para formación, establecer un máximo de guardias al mes así como la libranza de un día tras guardia el domingo.