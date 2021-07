La provincia supera los 100 ingresados mientras la incidencia aumenta a 368

La provincia de Alicante superó ayer los 100 ingresados por coronavirus después de tres meses, en un día en que la actualización de los datos de Sanidad confirmó el incremento de la incidencia a 368 casos por 100.000 habitantes, 80 puntos más que el registro de tres días antes. Los hospitales sumaron en una sola jornada 20 pacientes más con covid, lo que elevó a 113 la cifra total. Es el número más elevado desde el 16 de abril.

Los casos activos en la provincia son 6.995, según los datos publicados ayer, 1.515 más que el martes de esta misma semana. El departamento donde hay más enfermos en términos absolutos es el Hospital General de Alicante, 1.298, Dénia tiene prácticamente los mismos, 1.274. Esto hace que la Marina Alta tenga la incidencia más alta de la provincia, hasta el punto de prácticamente triplicar la barrera del riesgo extremo: 746,67.

La quinta ola continúa ascendiendo y ya son prácticamente 7.000 los enfermos en la provincia.

Calp sigue siendo el municipio más afectado, con una tasa que asciende ya a 1.569,06; también El Verger alcanza 1.083,03, y Gata de Gorgos 1.073,2. Además, se superan los 500 en otros seis municipios, entre ellos Dénia, Xàbia, Teulada y Benissa, y los 250 en cuatro más.

La Marina Baixa no está mucho mejor. La incidencia del departamento duplica también el índice de riesgo extremo: 504,29. Todo el litoral de la comarca está con índices por encima 400, con Benidorm en la peor situación, con 604,68, y superando también los 500 en La Vila Joiosa. Asimismo, los departamentos de Sant Joan d’Alacant y el Hospital General de Alicante están con 479,99 y 470,94, respectivamente. La única localidad del entorno de Alicante con una tasa inferior a 400 es Mutxamel, en riesgo extremo en todo caso: 354,84.

También el departamento del Hospital General de Elche tiene una incidencia de 407,42. En este caso, Santa Pola eleva especialmente el índice, con un dato en consonancia con la práctica totalidad del litoral de la provincia: 489,45. El área de Alcoy, por su parte, asciende asimismo a 351,82; en su cabecera la incidencia es de 461,64, aunque Muro y Banyeres siguen estando aún más afectadas en proporción a su población, con 665,59 y 662,91 respectivamente.

La tasa de contagio en Calp sigue siendo, con diferencia, la más alta entre las localidades principales.

Por otro lado, los departamentos de Elda y Torrevieja pasan a estar en riesgo alto y se suman así al de Orihuela. En los tres ha subido la incidencia de manera muy significativa, pero sobre todo en Torrevieja, que hace tres días estaba en 101,33 y ahora se encuentra en 185,23. La cabecera del área ha saltado a la zona de riesgo extremo, al subir su tasa a 250,39. En la zona de Orihuela también están en esta situación Albatera y Callosa de Segura, mientras en la de Elda, con una incidencia de 197,92, la situación se complica sobre todo en Sax y Villena; Biar continúa con un índice muy elevado (410,4), pero sigue a la baja. En el Hospital eldense hay dos pacientes con covid, cuando hace pocas fechas no había ninguno, informa Pérez Gil. Por último, Elche-Crevillent es el único departamento que se encuentra ahora mismo en riesgo medio, aunque también su tasa se ha incrementado notablemente en estos últimos días, hasta 127,87.

Primera muerte en diez días

Al dato de 113 hospitalizados hay que sumar otra nota negativa, la de los ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): ayer subieron 12 a 17 en la provincia. No había tantos pacientes en situación crítica desde el pasado 3 de mayo. Además, ayer se notificó un fallecimiento por primera vez en diez días, lo que eleva a 2.851 el número de víctimas mortales de la pandemia desde marzo de 2020. Se confirmaron otros dos decesos en la provincia de Valencia, con lo que el total de muertes en la Comunidad Valenciana asciende a 7.478. Estos tres fallecimientos se han producido en los últimos siete días, según especificaron desde Sanidad.

El ingreso de 20 nuevos pacientes eleva la cifra de ingresados a 113, el máximo desde el 16 de abril.

El avance de la vacunación volvió a ser prácticamente el único dato positivo de una jornada en la que, además, se notificaron 764 nuevos contagios. La Conselleria indicó que un total de 3.090.909 personas han recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus en el conjunto de la Comunidad Valenciana. De ellas, 2.570.677 cuentan ya con la pauta completa de inmunización, es decir, dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca, o bien la vacuna monodosis de Janssen. En la provincia de Alicante son 923.285, casi ya la mitad del total de la población.

764 positivos más, 363 altas y un brote con 13 afectados en Elche

Los 764 nuevos positivos reportados ayer por Sanidad en la demarcación alicantina no volvieron a ser, al menos, un nuevo máximo diario de contagios en los últimos meses, sino 149 menos de los notificados el jueves. No obstante, sigue siendo la tercera cifra más alta desde febrero. El acumulado de afectados desde que se desató la crisis sanitaria asciende a 159.521. Mientras tanto, las altas a pacientes en la provincia fueron 363. Es decir, continúa siendo mucho más bajo el número de personas que superan la enfermedad que el de quienes se contagian, lo cual quiere decir que la quinta ola todavía no ha tocado techo. Asimismo, ayer se dio cuenta de la localización de un nuevo brote en Elche que afecta a 13 personas, y que ha tenido un origen social.