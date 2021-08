Los test rápidos de antígenos «vuelan» de las farmacias en los primeros días de su venta

Llegaron a las farmacias en plena quinta ola y su demanda se ha disparado. Las boticas de la provincia están haciendo frente estos días a una gran demanda de test rápidos de antígenos. El Ministerio de Sanidad autorizó el pasado 19 de julio la venta en farmacias de esta prueba con la que es posible saber en pocos minutos si una persona con síntomas de coronavirus tiene la enfermedad. Según distintas farmacias consultadas se están vendiendo a diario una media de entre 10 y 20 test. En algunas farmacias, como la de David Lloret, en Alicante, la demanda en la última semana de julio fue tan fuerte «que el viernes nos quedamos sin estock y hubo que pedir más».

En esos cuatro días esta farmacia vendió cien test. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, entre el 19 y el 25 de julio, se dispensaron 30.017 test, según cifras de la consultora Iqvia, siendo la quinta autonomía en volumen, por detrás de Cataluña, Madrid, Galicia y Andalucía. Con todo, los farmacéuticos señalan que no hay peligro de desabastecimiento. «Los pedidos se están sirviendo y hay más laboratorios que han anunciado que van a fabricar estos test», señala Lloret.

BERNARDO SALAS, FARMACÉUTICO DE ELCHE: «Queremos que Sanidad nos permita registrar el resultado del test»

El perfil de las personas que demandan este tipo de pruebas en la provincia es muy variado. «Los compran muchas personas que han tenido contacto con un positivo y quieren salir de dudas y saber si se han contagiado», sostiene el farmacéutico de Elche Bernardo Salas. También personas que se han expuesto mucho y tienen miedo de infectarse. En la farmacia de David Lloret también es habitual que pregunten por esta prueba familias con hijos jóvenes que aún no están vacunados. Estos test caseros se dispensan en kits individuales a un precio de entre 7 y 10 euros, y también familiares en cajas con cinco pruebas que cuestan 35 euros. Con este elevado volumen de ventas, Lloret confía en que se pueda bajar el precio de las pruebas, que aún está muy lejos al que marcan otros países, «como Holanda, donde se venden a 80 céntimos o el Reino Unido, que los comercializa a 1,20».

EDUARDO TRIVES, FARMACÉUTICO DE ALICANTE: «Es un paso importante que las farmacias podamos vender este test»

Los boticarios también piden que Sanidad les autorice para poder registrar los resultados de estos test, como se ha hecho en otras comunidades, «y que así podamos generar un certificado, lo que evitaría a los pacientes tener que ponerse en contacto con su centro de salud cuando el resultado de la prueba es positivo», señala Bernardo Salas. Por su parte, el farmacéutico de Alicante Eduardo Trives incide en el adelanto que supone que las farmacias puedan contar con estas pruebas de detección, ampliamente demandadas por el sector, aunque insiste en la importancia «de que las personas sigan cumpliendo las normas» para evitar nuevos contagios.

DAVID LLORET, FARMACÉUTICO DE ALICANTE: «Esperamos que la alta demanda haga que los precios de los test bajen»

Este tipo de test son válidos para personas que tienen síntomas de la enfermedad, no así en asintomáticos, y ofrecen resultados en apenas 15 minutos. Esta prueba permite al usuario recoger su propia muestra, de manera no invasiva, ya que ésta se toma de las fosas nasales anteriores y no requiere introducir el bastoncillo con profundidad.