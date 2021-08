47.000 personas mayores de 50 años en la provincia han optado por no vacunarse

Hermann Schwarz, médico de familia: «Hay pacientes que han sufrido hace años problemas de trombosis y tienen miedo a vacunarse»

Según los datos de vacunación del Ministerio de Sanidad, el único grupo que ha completado al cien por cien la vacunación es el de los mayores de 80 años, el más vulnerable y el que antes comenzó a vacunarse, tras los sanitarios y el personal de las residencias. En el grupo de 70 a 79 años está inmunizado un 97,8%, lo que supondría que en la provincia de Alicante quedan 3.232 personas. De 60 a 69, se ha protegido al 91%, por lo que quedarían unas 20.200 personas. Este grupo es el que más rezagado ha ido, al haber recibido la mayoría de ellos la vacuna de AstraZeneca, con un intervalo de 12 semanas entre las dos dosis. Por último, en el grupo de 50 a 59 años falta un 8,4% de personas por recibir la pauta completa, unas 23.300 personas en la provincia.

Causas

Las causas por las que una persona no se vacuna son muchas, según explican médicos y enfermeros. El rechazo explícito hacia la vacuna, afortunadamente es escaso y éste se da sólo en un 1,13% de los casos. Lejos de lo que pueda parecer, la mayoría de estas personas que no quieren vacunarse no son negacionistas ni tienen en lamente teorías conspiracionistas.

María Ángeles Medina, presidenta SOVAMFYC: «Hay personas que vienen con las ideas muy claras y tienes que hacer mucha pedagogía con ellos»

«Lo que menos te encuentras son personas que piensan que les van a meter un microchip o una cosa así», señala Hermann Schwarz, médico de familia en Alicante. Generalmente, añade este profesional, «la gente rechaza la vacuna por miedo y también por desconfianza, fruto de los continuos cambios de Sanidad en el protocolo de vacunación y por la polémica que ha habido con algunas vacunas», señala Hermann Schwarz, médico de familia en Alicante. Dentro de este último perfil, muchas mujeres embarazadas «a las que primero se dijo que no se vacunaran, luego que sí...por lo que al final tienen miedo a recibir la inyección». También hay pacientes que en algún momento de su vida han sufrido algún problema de trombosis «y por mucho que les insistas en que no va a pasar nada, rechazan el suero».

Otro perfil es el de personas que no suelen tomar medicamento ni vacunarse de enfermedades habituales como la gripe y que por tanto rechazan también la del covid. Dentro de este grupo de personas hay también médicos, «a quienes les ampara la ley si deciden no vacunarse, por lo que es muy difícil que el Colegio de Médicos pueda actuar contra ellos», señala Schwarz.

Ancianos

María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, explica que los mayores son los que menos reticencias tienen a vacunarse. En su cupo se ha encontrado con varios pacientes que no han querido vacunarse y sostiene que hacerles cambiar de opinión es una tarea complicada. «Vienen con las ideas muy claras, tienes que hablar largo y tendido con ellos, estar mucho tiempo, pero merece la pena si al menos consigues que se replanteen su postura». Entre las causas para no recibir la vacuna también figuran el haber pasado el covid o porque, coincidiendo con el verano, están fuera de nuestra provincia. También por problemas a la hora de localizar a algunos pacientes, ya que los teléfonos que tiene Sanidad no coinciden y hace falta hacer varios barridos de llamadas desde el centro de salud para poder dar con ellos y vacunarlos.

También puede haber problemas médicos, ya que en un 0,04% de los casos, según datos de la Conselleria de Sanidad, la persona no puede ser inmunizada porque sufre algún problema de salud o alguna alergia que hace que la vacuna esté contraindicada.

El 64,5% de la población ya ha recibido la pauta completa

El 64,5% de los valencianos han recibido ya la pauta completa de la vacuna frente al coronavirus, lo que, para el presidente, Ximo Puig, supone que se podrá adelantar el objetivo de que el 70% de la población tenga las dos dosis antes de la tercera semana de agosto. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una comparecencia este jueves en las Cortes, donde ha destacado el avance en la vacunación de la franja de 20 a 29 años.

Puig también ha adelantado que la comisión interdepartamental se reunirá a finales de la próxima semana para decidir las nuevas medidas. Las actuales vencen el 16 de agosto. Respecto a la pandemia, Puig ha indicado que la Comunidad se encuentra en una situación de estabilización a la baja, y que las cifras permiten hablar «poco a poco de una consolidación» de esta situación.