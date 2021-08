Sanidad inicia el lunes en los «vacunódromos» la inmunización de los jóvenes de 12 a 19 años

El avance de la vacunación contra la covid continuará como hasta ahora siendo por edad, de mayor a menor. Así, según especificaron desde la Generalitat tras una reunión entre los responsables autonómicos de Sanidad y Educación, Ana Barceló y Vicent Marzà, la próxima semana se comenzará a citar a los que suceden al grupo de los veinteañeros (los de 19, 18, 17 y 16 años) mientras que el turno de los menores de entre 15 y 12 años llegará a partir del 16 de agosto. En un principio, Sanidad y Educación acordaron adelantar la vacunación de los jóvenes de entre 12 y 18 años para que el inicio del curso escolar. Más tarde, Sanidad decidió incluir a los jóvenes de 19 años para que no quedaran descolgados de la vacunación.

Los menores de 16 años deberán acudir acompañados con sus progenitores o con una autorización firmada

Este calendario supone un adelanto de dos semanas respecto a las fechas previstas hace un mes cuando Marzà y Barceló concretaron que los primeros menores en ser llamados a la vacunación masiva (ya se vacunó a aquellos con patologías crónicas) a finales de agosto. En ese caso se emplazó a la última semana de agosto para la inmunización de los de 16 y 17 años, una convocatoria que se ha adelantado.

Un 64 % de la población diana a vacunar (unos 4,5 millones) tiene ya su pauta completa contra la covid. Son, en total, 2.847.691.

Según detalló Barceló, la recepción de más vacunas durante el mes de agosto de Pfizer y de Moderna, las dos marcas destinadas a estos grupos de edad, han permitido este avance. Esto se da por la compensación de dosis por haber inmunizado a personas desplazadas, así como por el déficit de viales asociado al reparto inicial de vacunas, que priorizaba a las comunidades con una población más envejecida.

Un total de 3.419.816 valencianos tienen ya una dosis contra la covid. Son un 75% de los habitantes posibles a vacunar.

Esta remesa extra de dosis permite que la Comunidad entre, en palabras de la consellera, «en la recta final de la vacunación», ya que solamente quedarán aquellos que no hayan podido ser vacunados por estar pasando la infección (han de pasar seis meses desde la prueba positiva hasta el pinchazo) a la espera de ver qué ocurre con los menores de 12 años para los que todavía no se ha aprobado la administración de la vacuna. De hecho, después de que se inocule el fármaco en todos los mayores de 12 años, el porcentaje de población inmunizada rozará el 90 %.

Permiso

El proceso para vacunar a este colectivo será similar al de la población general. Serán convocados por SMS (muy importante comprobar a qué móvil está vinculado el menor) para acudir a los puntos de inmunización habilitados por la Conselleria de Sanidad. Según pudo constatar este periódico, ya se empezó ayer a enviar el mensaje en el que se da la posibilidad de avisar cuándo no se está disponible para ser citado.

La inmunización en los «vacunódromos» de Ciudad de la Luz e IFA de los más jóvenes deja atrás la posibilidad de trasladar el proceso a las aulas. El propio Marzà (que siempre dijo que la decisión la tomarían las autoridades sanitarias) la ofreció y generó división de opiniones entre los directores de los centros educativos públicos y los concertados y privados.

Para los jóvenes solamente se podrán destinar las vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) al ser las únicas que han recibido el visto bueno por parte de las autoridades reguladoras para ser inyectadas en menores de edad, aunque no en más pequeños de 12 años. En este sentido, los nacidos en el 2009 no podrán recibir el pinchazo hasta que no hayan cumplido los 12 años.

Entre los hechos diferenciales de este colectivo más joven respecto a la población general está que los menores de 16 años deberán acudir acompañados al «vacunódromo» con cualquiera de sus progenitores o un tutor legal o contar con la autorización de alguno de ellos de acuerdo con la normativa legal vigente en administración de vacunas. El protocolo al respecto también señala que si se produce un rechazo de la vacunación «se deberá registrar en el Sistema de Información Vacunal, indicando en el caso de que la decisión la tome la madre/padre/tutor los datos de la persona que toma la decisión en el apartado del SIV».