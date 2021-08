Respuesta masiva de los jóvenes de 16 a 19 años para vacunarse

Con nervios, algunos de ellos, pero con muchas ganas de poder retomar su vieja normalidad. Los primeros chavales en recibir la dosis mostraban su satisfacción por ver un poco más cerca el final de esta pandemia y por poder reunirse con sus familiares mayores con tranquilidad. "La vacuna es un seguro más para no contagiar a mi familia, así que vengo muy contenta, pero también mentalizada en que no voy a relajar las medidas de precaución que he llevado hasta el momento", señala Ariadna Izquierdo, una joven de 17 años que ha acudido a IFA acompañada de su padre.

Los menores de 17 años que así lo pedían han podido entrar acompañados de sus padres, que han estado con ellos durante todo el proceso de vacunación. En IFA, a media mañana, el flujo de personas que acudían a vacunarse era constante, aunque sin que hubiera colas o aglomeraciones. Por este punto de vacunación este martes está previsto que pasen unas 4.500 personas. Además de los jóvenes también se van a administrar vacunas a otros grupos de edad que aún no se han cerrado. "También tenemos dosis para repesca de personas que aún no se han vacunado, para embarazadas o para personas, como transportistas, que se van a marchar a trabajar al extranjero y han solicitado que se les vacune", explica Darío Almécija, supervisor de Servicios Centrales del Departamento del Hospital del Vinalopó.

La Conselleria de Sanidad ha citado esta semana a 163.870 jóvenes y adolescentes de 19 a 16 años para que se vacunen contra el covid.

En los próximos siete días, se prevé administrar en total 378.382 dosis de la vacuna contra el covid y, de ellas, el 67% exactamente se destinará a personas de entre 39 y 16 años.

El grueso de vacunas de esta semana, un total de 309.423 dosis, es del laboratorio Pfizer. La mayoría de ellas (en concreto, 225.054 dosis) se va a destinar a personas de las franjas etarias comprendidas entre los 39 y los 16 años.