Sanidad aconseja no salir de casa entre las 12 y las 16 horas por las altas temperaturas

Las indicaciones están dirigidas especialmente a los colectivos más vulnerables al calor: personas mayores, con enfermedades crónicas, quienes trabajan expuestos a altas temperaturas, mujeres embarazadas, menores de edad así como colectivos frágiles desde el punto de vista socioeconómico.

El agotamiento por calor se caracteriza por dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómitos, cansancio, sudoración, piel fría, pálida o húmeda, pulso rápido y débil, y fiebre menor de 40°. Ante estos síntomas, se debe beber agua en pequeñas cantidades, permanecer en un lugar fresco y aplicar paños húmedos o duchas/baños de agua fría.

Asimismo, se debe buscar atención sanitaria inmediata si se padecen enfermedades crónicas, si se tienen vómitos o si los síntomas empeoran o duran más de una hora.

Por otro lado, ante un golpe de calor (temperatura corporal por encima de 40º) y alteraciones del sistema nervioso central), lo recomendable es ponerse en contacto con el 112 y, mientras llega la ayuda, mantener a la persona en un lugar fresco y ayudarle a bajar la temperatura con paños fríos o un baño/ducha de agua fría, sin darle de beber.

En términos generales, para sobrellevar las altas temperaturas, se recomienda evitar salir a la calle o hacer ejercicio físico intenso en las horas más calurosas del día (entre las 12 y las 16 horas), protegerse con crema solar, buscar lugares frescos y a la sombra, utilizar ropa holgada, ligera y de colores claros y protegerse la cabeza con una gorra o sombrero.

En el hogar se aconseja cerrar las persianas y bajar los toldos en las fachadas expuestas al sol, además de situarse en las zonas más frescas de la casa.

Por último, se insta a la población a beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed, evitar el consumo de alcohol y las bebidas con mucha cafeína y sustituir las comidas copiosas y calientes por platos fríos, frutas y verduras frescas. Además, cuando se para o estaciona el coche en la vía pública, nunca hay que dejar ni a personas ni mascotas porque en su interior se podrían alcanzar temperaturas muy elevadas.

El Consejo General de Enfermería ha dado también unas pautas para prevenir problemas derivados de las altas temperaturas, evitando muertes y golpes de calor. «Lo primero que tenemos que tener claro es que para evitar problemas como consecuencia de las temperaturas extremas también debemos tomar medidas de precaución. Si en invierno nos abrigamos y cerramos puertas y ventanas al frío, en verano debemos actuar igual y utilizar ropa ligera, cómoda y transpirable, así como calzado ligero, usar sombrero o gorra y gafas de sol, además de protección solar, y en casa bajar las persianas y cerrar las ventanas al calor», destaca su presidente, Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General.

Síntomas del golpe de calor y qué hacer para tratar de evitarlo

Fiebre alta, disminución de la conciencia y la piel seca y caliente son los principales síntomas del golpe de calor pero no los únicos. Ante una situación de calor extremo es recomendable evitar ingerir líquidos azucarados porque producen deshidratación y darse duchas frías, según explica la doctora Alejandra Ortega del servicio de urgencias del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid. «Ante situaciones de calor extremo y fundamentalmente en personas ancianas, niños o enfermos crónicos, el organismo no es capaz de controlar la temperatura corporal y se produce un aumento de la misma o hipertermia. La mayoría son situaciones leves, pero la hipertermia grave o golpe de calor puede ser peligrosa», apunta la doctora. Los síntomas de una hipertermia leve son cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas, hipotensión y en algunos casos, pérdida del conocimiento. Cuando aparecen signos de deshidratación como la lengua seca u orín más oscuro hay que comenzar a alertarse. En el caso de tener 39 y 40 de temperatura, es porque el sistema termorregulador no funciona y se está en peligro.

Algunos síntomas de un golpe de calor son somnolencia, piel roja y seca, dificultad respiratoria, pulso débil, sed intensa, dolor de cabeza y vómitos.