Sanidad inicia una «repesca» masiva para 400.000 personas que aún no se han vacunado

Estas personas recibirán un SMS con un enlace en el que se le dan varias posibilidades para escoger la semana que mejor se ajusta a sus obligaciones para vacunarse. Se podrá escoger entre cualquiera de las dos últimas semanas de agosto o por las dos primeras del mes de septiembre.

En paralelo, en los «vacunódromos» se ha abierto la mano y, si hasta hace unas semanas sólo se vacunaba a quien tenía cita ese día, ahora se inmuniza a quienes acuden por libre porque en su momento no pudieron vacunarse el día que Sanidad les citó o porque su grupo de edad está casi cerrado y no se les ha llamado. Esta opción es posible porque cada día hay, por diferentes motivos, en torno a un 10% de personas citadas que no acuden a vacunarse y por tanto se pueden aprovechar esas dosis. Además, en los «vacunódromos» prácticamente sólo se están poniendo vacunas de Pfizer y de Moderna, por lo que la logística es ahora más sencilla que hace unas semanas, cuando había cuatro vacunas diferentes en función de la edad.

En cualquier caso, la Conselleria de Sanidad puntualiza que el hecho de que se vacune a personas que acudan fuera de cita no quiere decir que se haya abierto la posibilidad de vacunarse libremente, sin cita, como hacen en otras comunidades autónomas. Añaden que no se vacunará a personas que pertenezcan a los grupos en los que aún se está vacunando; solo a quien pertenezca a grupos prácticamente cerrados y no haya sido llamado o que no haya podido acudir a la cita que le dio Sanidad. También recuerdan la importancia de que a los «vacunódromos» se acuda preferentemente el día y a la hora asignada y que ante cualquier problema se contacte primero con el centro de salud.

Grupos

En estos momentos, en la Comunidad Valenciana sólo el grupo de mayores de 80 años está vacunado con la pauta completa. El resto de grupos de edad no, pese a que los de edades más avanzadas hace meses ya que deberían estar cerrados. Es el caso de las personas entre 70 y 79 años, donde se ha vacunado al 98%. En el conjunto de la Comunidad Valenciana quedarían cerca de 9.000 personas por inmunizar en una franja de edad de especial riesgo de sufrir un covid grave o de fallecer si se contrae el virus.

De 60 a 69 años quedarían unas 46.000 personas por recibir la pauta completa pese a que a comienzos de julio se empezaron a administrar las segundas dosis de AstraZeneca.

El grupo de 50 a 59 años comenzó a vacunarse hace tres meses, por lo que ya debería estar cerrado. Aún así queda por inmunizar un 8%, unas 60.000 personas en la Comunidad Valenciana. La franja de 40 a 49 años también empezó a ser llamada a mediados de junio y aún así unas 150.000 personas aún no tienen la pauta competa. En cuanto a los treintañeros, que empezaron a ser citados a comienzos de julio, deberían tener todos al menos la primera dosis, pero aún faltan por recibirla un 30% del grupo, 193.000 personas.

Motivos

En cuanto a los motivos de por qué estas personas no han acudido a vacunarse, no se puede hablar de una sola causa y no todo se puede achacar a los antivacunas, que representan un porcentaje mínimo, según han señalado diferentes profesionales. La mayoría es por temor a la vacuna y a sus efectos adversos o porque tienen alguna patología que creen que es incompatible con este fármaco. También hay personas que no se pueden vacunar por alergia a alguno de los componentes. En otras muchas ocasiones hay errores con los datos personales de los pacientes que impiden contactar con ellos.