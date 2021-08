El virus origina un éxodo de enfermeras: un 30% decide abandonar los geriátricos

A su juicio, preocupa el hecho de que las enfermeras estén dejando de lado la opción de trabajar en un determinado sector porque las condiciones económicas y laborales no son las más interesantes, pero sobre todo destaca que los que de verdad están perdiendo en última instancia son los propios usuarios de las residencias.

La entidad que representa al colectivo habla de «situación complicada» para cubrir puestos de sanitarios en los asilos

Durante la pandemia, la necesidad de profesionales sanitarios en los centros de salud pública se multiplicó. «Y si hablamos de las malas condiciones que las enfermeras sufren en las residencias de mayores, nos ponemos en una situación complicada. Estas, al recibir una oferta de trabajo en la sanidad pública, aun siendo temporal, sin dudar abandonan su actual trabajo en busca de una oportunidad con mejores condiciones», reflexiona Tirado, quien señala que actualmente el 75% de los geriátricos de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana son privados o son gestionados a través de una concesión privada.

El presidente del órgano que reúne a los colegios profesionales de Enfermería de las tres provincias habla con conocimiento de causa porque ha trabajado en residencias para mayores y además realizó su tesis doctoral sobre atención domiciliaria y el cambio de paradigma.

Según el CECOVA, en la Comunidad Valenciana las enfermeras de hospitales y centros de salud cobran hasta un 10% más que sus compañeras de las residencias de mayores, todo ello trabajando unas 200 horas menos anuales por convenio.

Precisamente, una trabajadora de un geriátrico de Elche, que pide no ser identificada para no tener problemas en su trabajo, asegura que ella y algunas de sus compañeras, en los momentos más duros de la pandemia, estuvieron a punto de marcharse. La falta de equipos de protección individual, personal bajo mínimos, el elevado número de contagios o la escaso o nula empatía con la empresa que les tiene contratadas fueron algunos factores que influyeron en que se lo pensaran. No obstante, tal y como explica esta enfermera, la más de las veces no tomaron esta decisión pensando en sus pacientes, en que nadie se quedaría para atender a los usuarios de la residencia de mayores en los momentos más críticos de la pandemia.

«Sin ir más lejos, desde que comenzó la pandemia, cerca del 30% de las enfermeras contratadas en geriátricos han abandonado sus puestos para incorporarse a la sanidad pública. Debido a esto, las residencias se han quedado sin personal», añaden las mismas fuentes.

Para Juan José Tirado hay una necesidad de cerca de 15.000 enfermeras en los geriátricos de España. «Y si a esta precariedad de la que hablamos, le sumamos la carga de trabajo y el estrés que les supone a aquellas que continúan en sus puestos en las residencias, es comprensible este éxodo que se está produciendo en nuestro sector».

Tirado remarca que en teoría estamos en un Estado del Bienestar óptimo, pero eso no se cumple para los mayores en residencias. «No hay cobertura suficiente para la atención al mayor, esa protección al mayor no es tal, se está desprotegiendo a los mayores. Y el enfermero, haciendo el mismo trabajo, cobra bastante menos, no está incentivado y no se le puntúa en la bolsa de trabajo», agrega.

Reivindican la igualdad en los convenios

En la provincia de Alicante se calcula que hay unos 9.000 enfermeros, de los cuales un 28% trabaja en geriátricos. Los colegios de Enfermería de la Comunidad quieren que las Cortes Valencianas reaccionen: «Queremos reclamar una igualdad de los convenios de las residencias con los de la sanidad pública. Se trata de profesionales cualificados de igual manera que, por estar en uno u otro sitio, tienen unas condiciones laborales completamente distintas. Merecen igualdad de condiciones para que así la huida de las enfermeras directamente a los centros de salud públic a no sea una necesidad».