La Comunidad Valenciana alcanza el hito del 70% de vacunados pero no logra la inmunidad de grupo por la variante delta

Nueva meta

De esta manera, la nueva meta es alcanzar el 90% de población inmunizada para que el virus no tenga a quién infectar y se complique su supervivencia. Una cifra «que obliga a vacunar a los niños por debajo de los 12 años, aunque también hay que tener en cuenta que si sumamos a las personas que han pasado la enfermedad podemos rozar ya un 80% de inmunizados», señala el epidemiólogo José María López Lozano.

Sin embargo, para este profesional hay otros factores en juego que pueden complicar la evolución de la pandemia. «Los antivacunas están poniendo las cosas muy difíciles en países de nuestro entorno, como Francia o Italia, por lo que hay que hacer un esfuerzo importante para convencer a todo el mundo de que se vacune». Junto a los antivacunas, «la necesidad de que se administren más dosis en el tercer mundo», cree Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva.

En este sentido, Ortí no tiene claro que sea necesario vacunar en los países occidentales a los niños menores de 12 años frente a la enfermedad. De esta forma se pueden aprovechar las dosis para países de África o Sudamérica, donde las tasas de inmunización son aún paupérrimas. «La vacuna no es lo único que produce inmunidad, también haber pasado la enfermedad, y ya hemos visto que los niños sufren el covid de una manera muy leve». Este profesional tampoco cree que la tercera dosis deba ser generalizada para toda la población y se deben priorizar grupos, como las personas inmunodeprimidas, en las que la vacuna apenas genera protección.

Los expertos recuerdan que, además de por cuestiones éticas, es necesario vacunar en países que están en vías de desarrollo para evitar que el virus tenga oportunidades de generar una nueva cepa que burle de verdad inmunidad que ya hemos conseguido. A López Lozano le preocupa «que no estamos dando pasos para alcanzar esta meta».

Así las cosas, y mientras no se alcance una verdadera inmunidad de grupo, la mascarilla en los interiores y en el exterior cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad seguirán acompañándonos un tiempo, cree Rafael Ortí. Sin embargo, este profesional es optimista y piensa que, pese a que este mes de septiembre «veremos leves repuntes de casos por las Fallas y el inicio de las clases», a corto plazo la situación es buena gracias al amplio porcentaje de población que ya está protegida. «En unos meses esto será como otros coronavirus, que provocan resfriados, pero para los que no hay que hacer aislamientos ni tomar mayores medidas».

En la Comunidad Valenciana se han administrado ya más de 7 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, concretamente 7.101.676 dosis. Durante las últimas semanas se ha avanzado notablemente en la vacunación de los grupos de edad de personas más jóvenes y eso ha permitido que el 88% de las personas a vacunar ya cuenten, al menos, con una dosis inoculada. Sanidad está centrando sus esfuerzos en repescar a quien no ha acudido a vacunarse.