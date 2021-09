Los grupos burbuja de Infantil y Primaria se confinarán por completo si aparece un positivo

Los grupos burbuja en los que están organizadas todas las clases de los colegios de Infantil y Primaria deberán confinarse por completo si aparece un caso positivo entre sus escolares. Esta es la norma general que se desprende de la guía que ayer por la tarde publicó el Ministerio de Sanidad y que próximamente las conselleries de Educación y Sanidad remitirán a las escuelas e institutos.

En el texto se detalla que todos los miembros de un grupo de convivencia estable «serán considerados contactos estrechos» si aparece un positivo, y que estos deberán cumplir una cuarentena de 10 días y controlar la aparición de síntomas. De esto se deduce que los grupos burbuja mantendrán la misma medida que el curso pasado y deberán confinarse al completo, una circunstancia que ha confirmado la Conselleria de Sanidad.

Eso sí, a diferencia de 2020-21, Sanidad detalla algunas excepciones. Por ejemplo, libera de la responsabilidad de confinarse a aquellas personas que hayan pasado la covid-19 en los seis últimos meses (y lo hubieran confirmado con una prueba positiva). Así, los escolares inmunizados de forma natural cumpliendo estos requisitos sí podrían seguir en clase, tras descartar con una prueba ser positivos.

Por otro lado, Sanidad también incluye otra posibilidad: quedan exentos de cuarentena aquellos contactos estrechos con la pauta completa de vacunación. No obstante, esta circunstancia no afectará al alumnado de Infantil y Primaria, pues los menores de 12 años, de momento, no se vacunan. Como mucho, podrían cumplir esta medida los más mayores de 6º de Primaria.

Sí beneficiará al profesorado —ya vacunado— y, sobre todo, en el caso de Secundaria, con un tercio de los estudiantes totalmente vacunados. En este caso serán considerados contactos estrechos quienes hayan estado a menos de dos metros del positivo, lo que previsiblemente provocará que haya menos alumnado confinado que el curso pasado.