Plan de aparcamientos disuasorios para sacar los coches del centro de las ciudades

Los municipios, al menos los principales, aún son ajenos a esta iniciativa, pese a que tendrán que ser protagonistas en su desarrollo. El concejal de Tráfico de Alicante, José Ramón González, se mostró abierto al proyecto, aunque expectante a conocer los detalles: «Recibimos con mucho interés esta propuesta de la conselleria y la estudiaremos con detenimiento y atención, puesto que va en la misma línea de apuesta por la movilidad sostenible que impulsamos desde el Ayuntamiento de Alicante con proyectos que ya están en marcha como los dos aparcamientos disuasorios en el barrio de San Gabriel». El Ayuntamiento, según el edil del PP, «respaldará cuantas iniciativas se lleven a cabo para fomentar el creciente uso del transporte público por parte de los ciudadanos y reducir, a su vez, el efecto contaminante del empleo masivo de vehículos privados en el centro de las ciudades». Tampoco conocen aún el proyecto desde la capital ilicitana. El concejal socialista Héctor Díez, a su vez portavoz del equipo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche, aseguró este miércoles desconocer el proyecto de la Generalitat Valenciana para crear en la ciudad aparcamientos disuasorios.

Según se recoge en el proyecto, la conselleria contempla tres tipos de plazas en los aparcamientos disuasorios. «Se han distinguido plazas de Park and Ride (P+R), en origen y en destino, así como Park and Walk (P+W). Las características de los Park and Walk es que se localizan en la periferia de las ciudades, pero relativamente próximos al centro urbano, de manera que los usuarios pueden finalizar la última etapa de su desplazamiento a pie», señalan desde la conselleria, a la vez que concretan que las plazas en origen se situarán cerca de los núcleos donde reside la gente (por ejemplo, urbanizaciones o zonas residenciales) para que los vecinos dejen allí los coches y cojan el transporte público, mientras que las plazas en destino sirven para ir con el coche hasta esa zona y una vez allí, ya cerca del casco urbano, recurrir al transporte colectivo.

En detalle

La mayoría de las plazas (2.448) serán para que los ciudadanos continúen el trayecto a pie, mientras que el resto serán para utilizar principalmente el transporte público. Elche será la ciudad con más plazas: tendrá 739 para seguir a pie y 177 en destino. En segundo lugar se situará Alicante, con 660 plazas para continuar andando y 48 de destino. San Vicente del Raspeig, según figura en el proyecto, dispondrá de 200 plazas de «Park and Walk» y 314 de origen, mientras que El Campello tendrá 260 de origen y 109 para llegar al destino a pie. La última localidad con dos tipologías de plazas será Santa Pola, con 290 de origen y 77 de «P+W». El resto de municipios incluidos en el proyecto del Plan de Movilidad Metropolitana sólo dispondrán de plazas para llegar al destino ya a pie: Sant Joan d’Alacant, con 348 plazas, seguido de Crevillent, con 197 plazas y Mutxamel, con 118 plazas. A este total de nuevas oportunidades de aparcamiento en Alicante y Elche, y su área metropolitana, tal y como figura en el proyecto, se deben añadir las que se consensúen con los centros comerciales, «dado que previamente se deberían acordar», insistiendo en la idea de que abre la posibilidad a los establecimientos de «captar clientes de paso y el transporte público de ofrecer un aparcamiento seguro y gratuito».

Según concretan desde la conselleria, en la ciudad de Alicante se proyectan plazas en las proximidades de la parada de TRAM de Lucentum y en las inmediaciones de la avenida de la Universidad; en Elche, entre otros puntos, en el entorno del campo de fútbol del Martínez Valero, y en San Vicente, en el entorno del hospital y del Centro Comercial Outlet Stores. En El Campello, por su parte, cerca de la playa de Muchavista.

Para la definición de estos nuevos aparcamientos disuasorios se han tenido en cuenta, según explican desde el departamento que dirige el conseller España, la «oferta de infraestructura viaria y de transporte público, las oportunidades espaciales, los principales de afluencia (atracción de tráfico) y la existencia de aparcamiento disponible en centros comerciales del ámbito de estudio». Además, para que estas plazas sean utilizadas como aparcamientos disuasorios y no como aparcamientos convencionales, «se podrá solicitar el billete al retirar su vehículo del aparcamiento o establecer un coste para el parking que deberá ser abonado solo en caso de que no se use o se haya usado el transporte público». En definitiva, según explican, «se trata de favorecer los desplazamientos intermodales vehículo privado-transporte público generando ocasiones que influyan en la decisión de los usuarios».