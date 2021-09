Todos hemos visto las espectaculares imágenes que nos ha dejado la erupción del volcán de La Palma y sus devastadores efectos. Y muchos se preguntan si en la Comunidad Valenciana existen volcanes. La respuesta es que sí: en la Comunidad hay volcanes. De hecho, nuestro territorio cuenta con dos de las cuatro zonas de actividad volcánica en España, pero están dormidos.

¿Dónde están los volcanes de la Comunidad Valenciana?

El más espectacular de los que tenemos en el territorio valenciano quizás sea el Volcán de Cofrentes, situado en el Cerro de Agrás, de 500 metros de altitud. Este volcán fue objeto de investigación a mediados de los años setenta, debido a la próxima construcción de la Central Nuclear de Cofrentes. Los estudios concluyeron que el cráter vivió su última actividad hace unos 2 millones de años. Sin embargo, en sus profundidades sigue existiendo cierta actividad, de la que se aprovechan algunos balnearios de las cercanías, a través de sus aguas termales.

¿Qué es un volcán dormido?

Para que un volcán se considere activo tiene que haber sufrido una erupción en los últimos 10.000 años, según los geólogos. Los volcanes durmientes o inactivos son aquellos que mantienen ciertos signos de actividad, como la presencia de aguas termales, y han entrado en actividad esporádicamente. Dentro de esta categoría suelen incluirse las fumarolas y los volcanes con largos períodos de inactividad entre una erupción y otra. Un volcán se considera durmiente si desde hace siglos no ha tenido una erupción. Los volcanes extintos son aquellos cuya última erupción fue registrada hace más de 25 000 años. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que puedan despertar y liberar una erupción más fuerte que la de un volcán que está activo, causando grandes desastres. También se les llama extintos porque fueron alejados de su fuente de magma, perdiendo poco a poco su actividad. Los volcanes valencianos llevan mucho más tiempo dormidos, sin entrar en actividad, aunque existen.

Los volcanes valencianos

Otro de los volcanes de nuestro territorio, y, de hecho, el más joven, se encuentra en las Islas Columbretes (Castellón). Se sabe que estas islas son de origen volcánico. Varios estudios apuntan a que esta zona tuvo actividad volcánica hace tan sólo 300.000 años. Concretamente en una de las Islas que forman este pequeño archipiélago frente a las costas castellonenses, en la llamada Illa Grossa.

Además, la Comunidad Valenciana presenta restos de rocas volcánicas en zonas cercanas a la localidad de Picassent, aunque en esta ocasión el volcán no es perceptible, no vemos su forma, sino que estas piedras nos indican que hace muchos siglos debió de existir en la zona algún tipo de volcán. La datación de las rocas volcánicas de la zona afirma que la actividad volcánica se produjo hace unos 8 millones de años, aunque todavía no había humanos que pudieran presenciar el magma ascendiendo por su chimenea y explotando a través de su cráter.