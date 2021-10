Oltra sobre su acto con Díaz: "El objetivo es sentarse, lo que venga después no lo sé"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra (Compromís), y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), han tratado este miércoles de desvincular el encuentro en el que ambas participarán en València, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y otras líderes de izquierda como Mónica García (Más Madrid) a finales de año con la confluencia electoral de las fuerzas a la izquierda del PSOE. Según han asegurado a preguntas de los periodistas, este acto no es el germen de la alianza de izquierdas que promueve Díaz y que busca crear un espacio de confluencia donde la siglas queden a un lado.

Oltra ha indicado que el acto que prepara Iniciativa del Poble Valencià (partido del que forma parte y que integra la coalición Compromís) con Ada Colau y Yolanda Díaz "se enmarca en el proceso precongresual de Iniciativa" y tiene como objetivo sentarse y "escuchar". "Lo que venga después, no lo sé", ha agregado.

Preguntada sobre si este acto podría ser el germen de una nueva plataforma de partidos de izquierdas, la dirigente de Compromís ha respondido:"No es ése el ánimo". La vicepresidenta ha insistido en que es "habitual abrir debates antes de los procesos congresuales de los partidos", y que, en este caso, se ha optado por convocar a quienes ostentan "liderazgos femeninos en diferentes territorios y ámbitos de gestión pública".

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido también, en una declaraciones en el Congreso, en que no se trata de crear ninguna plataforma y que solo es un acto. Díaz está trabajando en promover una candidatura común con fuerzas políticas y organizaciones a la izquierda del socialismo para concurrir a las próximas elecciones generales, pero ha advertido de que se descolgará de este proyecto si ve "ruido y egos" a su alrededor.

"Hay liderazgos femeninos muy potentes que están cambiando la dialéctica de esto que ha de ser tan intenso como efímero, la política de los zasca y los 140 caracteres, de la prisa, porque la política necesita un tiempo de maduración, serenidad y explicación", ha defendido.

Preguntada por si han invitado a políticas de Podemos, Oltra ha asegurado que ella no forma parte de la dirección de Iniciativa y que será una invitada más, y que entiende que "habrá muchos ámbitos representados, espacios políticos, no siglas". Cabe apuntar que Díaz forma parte de Unidas Podemos, pero proviene del ámbito de Izquierda Unida. En principio, no están invitadas dirigentes podemistas como al ministra de Igualdad, Irene Montero.

Oltra también se ha referido al recelo que este acto ha despertado en algunos sectores de Més Compromís, el socio mayoritario de la coalición, la también portavoz del Consell ha asegurado que no tiene ni esa sensación ni tiene noticia alguna al respecto y que las declaraciones que ha escuchado hasta el momento están "en comunión con la necesidad de abrir debates políticos serenos".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y coordinadora municipal de la plataforma, Rita Maestre, entiende que el acto que prepara en València tiene un "objetivo suprapartido" y no tiene que ver con el frente amplio de izquierdas por el que aboga la ministra de Trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz. "Entiendo que es un acto que se le está dando forma todavía y que tiene un objetivo digamos suprapartido, transpartidos", ha indicado.