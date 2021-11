Médicos crean un sistema que localiza a pacientes de diabetes mal controlados

Detectar a pacientes con diabetes tipo 2 que no están bien controlados para actuar a tiempo antes de que haya complicaciones. Este es el objetivo de un proyecto piloto desarrollado en el Hospital de Sant Joan. A través de los programas informáticos con los que trabajan los médicos de Atención Primaria se ha desarrollado un sistema que permite detectar casi de manera automática, introduciendo una serie de parámetros, a los pacientes que no llevan un buen control de la enfermedad. «La herramienta busca a los pacientes diagnosticados de diabetes que o bien no se han hecho análisis recientes o éstos están alterados», explica Francisco Pomares, endocrinólogo del Hospital de Sant Joan y uno de los principales autores del estudio, junto con Domingo Orozco, responsable de la Unidad de Investigación del Hospital de Sant Joan.