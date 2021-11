Con la última hora del coronavirus en la Comunidad Valenciana de hoy, 20 de noviembre de 2021, conocemos que Sanidad baraja no renovar a una parte de los 6.000 contratos covid. En la provincia de Alicante son 2.000 las personas que trabajan en esta categoría y los sindicatos pronostican una situación de colapso en Atención Primaria. Otro de los temas del día es el pasaporte covid. Al respecto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es rotundo: "Habrá espacios donde los no vacunados no entrarán".