Las segundas navidades en pandemia ya están aquí, de nuevo con una sensación de tranquilidad que se comienza a tambalear, y es que ya son dos los diciembres que entran con un notable ascenso de los contagios por covid que van aumentando cada vez más rápido conforme se acerca el día de Navidad.

El año pasado nos hinchamos a comida y restricciones, y este año parece que vamos por el mismo camino, pero se trata de un camino mucho más laxo. Y es que la situación de 2020 justificaba aquel endurecimiento de Ximo Puig 12 días después de anunciar las primeras medidas restrictivas para aquellas navidades.

Qué ha cambiado

De toques de queda a las 23:00 a no tener ningún límite horario, de seis personas por mesa a diez en locales de hostelería, del cierre perimetral a la libre circulación y de la promesa de una vacuna al certificado de que ya hemos pasado por ella.

Así ha cambiado el panorama pandémico de un año para otro, de una ola que dejó la mayor sensación de miedo y temor al virus jamás vivida en la Comunidad a una que está creciendo con una sensación de normalidad y poca preocupación a las posibles consecuencias.

Y es que lo peor siempre ha estado por llegar. Tras las primeras navidades en pandemia llegó la pesadilla, el mes de enero se convirtió en el mes negro para la Comunidad Valenciana en todo lo que llevamos de pandemia hasta el momento.

El 31 de enero de 2021 la situación epidemiológica era la peor que se podía imaginar: 2.568 muertos y 178.231 diagnósticos positivos en tan solo el mes de enero. Estos datos repercutieron de manera directa en la situación de los hospitales de la comunidad: 4.494 pacientes hospitalizados y 670 personas en UCI, un aumento respecto al 31 de diciembre de 2020 del 162% y del 137%, respectivamente.

Qué nos espera

Las previsiones para el inicio de 2022 son muy dispares, y es que parece que hemos aprendido algo del año anterior. Después del crítico inicio nos hemos subido al carro de la vacunación con tal de no volver a aquellas catastróficas cifras, una medida clave para que el rebote post-navideño sea el menor posible.

El investigador de la Fundación Fisabio, Salvador Peiró prevé que la situación tras las próximas navidades será complicada pero que “vamos a estar lejos de la tercera ola del año pasado”. Las altas tasas de vacunación son clave para que los contagios en enero no se disparen como hace un año. Con 4.029.904 personas vacunadas con la pauta completa y más de un 80% de la población vacunada, las previsiones para la Comunidad Valenciana serán siempre positivas tomando como referencia el pasado enero.

Con el mensaje de que con la vacuna la pandemia se acababa se ha perdido todo el respecto al virus, desde múltiples canales, empezando por las instituciones, se ha ido dando rienda suelta a la vuelta a la normalidad que añoramos y que parecía que poco a poco estamos recuperando. Bares, discotecas, centros comerciales, calles llenas… todo hacía indicar que el fin de la pandemia estaba a la vuelta de la esquina.

Qué podemos hacer

Todo apunta a que los contagios al inicio de 2022 van a subir, ya que ya lo están haciendo y eso que no han llegado las grandes reuniones familiares y sociales. La clave para que esto no se nos vaya de las manos es la vacunación y el pasaporte covid. Con estas dos medidas las navidades y sus días posteriores serán complicados pero no se espera que sean trágicos.

La base de las medidas para estas fiestas deben ser estas dos, eso sí, si vamos a recuperar el tiempo perdido y este año vivir unas fiestas algo más cercanas a la normalidad es más que recomendable añadir test de antígenos antes de las fechas más señaladas para llegar a casa de los abuelos o familiares en situación de riesgo más tranquilos; además de las básicas que nos llevan acompañando desde el inicio de la pandemia: ventilación, distancia y mascarilla el máximo tiempo posible.

Con esto viviremos unas navidades atípicas de nuevo, sí, pero más normales que las de hace un año.