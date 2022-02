Después de más de un año desde que se empezaron a inocular las vacunas contra el covid en nuestro país, está más que mostrado que son el principal arma contra el coronavirus, al menos para paliar sus efectos en los contagiados. Esta estrategia viene respaldada por la Unión Europea que ha vinculado la vigencia del certificado covid a la administración de sucesivas dosis de refuerzo para evitar que caduque.

A diferencia de lo que sucede en otros países europeos, la administración de estas dosis de refuerzo, la segunda para quienes recibieron la vacuna Janssen y la tercera dosis para los vacunados con Pfizer, Moderna o Astrazeneca, avanza sin pausa en España.

En la Comunidad Valenciana continúa con al administración de la tercera dosis del suero o vacuna de refuerzo y la mayoría de los pacientes apenas están experimentando síntomas y quien lo hace los experimenta durante un máximo de 48 horas.

Principales efectos secundarios de la vacuna y la tercera dosis con Moderna

Dolor, inflamación o enrojecimiento en la zona de la inyección

Cansancio

Dolor de cabeza

Dolor muscular o articular

Escalofríos

Náuseas o vómitos

Inflamación de los ganglios axilares

Fiebre

Principales efectos secundarios de la vacuna y la tercera dosis con Pfizer

Dolor de cabeza

Dolor articular

Dolor muscular

Dolor en la zona de la inyección

Cansancio

Escalofríos

Fiebre

Inflamación en la zona de la inyección

¿Por qué aparecen estos síntomas con la tercera dosis?

Los vacunólogos insisten en que los cada cuerpo y cada paciente reacciona de una manera diferente ante la vacuna. Cada sistema inmune tiene un comportamiento diferente ante el suero. Entonces... ¿Por qué se están dando más efectos secundarios con estas dosis de refuerzo?

La respuesta es relativamente sencilla: porque estamos siendo sometidos a la vacuna de forma acumulativa. Los expertos coinciden en que la exposición constante a vacunas puede estar detrás de la aparición de efectos secundarios intensos. Algunos pacientes experimentan fiebre, dolor muscular, dolor abdominal o adormecimiento durante las siguientes 24 ó 48 horas de la tercera dosis. Los inmunólogos creen que esta reacción puede deberse a que sus sistemas inmunes todavía estaban estimulados por la segunda dosis. Los expertos apuntan a que se trata de pacientes que todavía tenían un reacción inmune significativa tras la pauta completa y al recibir la tercera dosis el sistema inmune se ha sobreestimulado, con lo que el cuerpo reacciona con fiebre y efectos secundarios intensos que, en todos los casos, remiten a las 24 o 48 horas.

Sin embargo, esta afirmación no quiere decir que quienes no experimenten estos efectos secundarios tan intensos es que no estén bien inmunizados o que su sistema inmune no hubiera reaccionado correctamente tras la segunda dosis. Los epidemiólogos y vacunólogos subrayan que la forma en la que el paciente experimenta o sufre estos efectos no guarda relación en cómo el sistema inmune reacciona y produce anticuerpos contra la enfermedad.

Es decir, una persona que sufra fiebre o dolor muscular tras la tercera dosis de Moderna, o de cualquier otra vacuna, no estará más o menos protegida que otra que apenas tenga síntomas.