Desde hace casi dos años llevamos escuchando los numerosos síntomas asociados al covid y a cada una de sus variantes.

Los síntomas más comunes del coronavirus son: fiebre, tos, cansancio y pérdida del gusto y/o olfato, aunque también pueden darse otros como dolor de garganta, de cabeza o diarrea. Con la llegada de la variante Ómicron se han añadido a esta larga lista otros síntomas como secreción nasal, estornudos, tos o sudores nocturnos. Recientemente, a esta larga lista se añaden la costocondritis y la afonía.

En el caso de los niños es incluso más complicado identificar si lo que sufren los pequeños son las “molestias habituales” cuando empieza el frío o covid. Fiebre, congestión nadas, tos y dolor de garganta, diarrea o fatiga son algunos de los síntomas descritos para los pequeños, algo muy habitual sobre todo en menores que acuden a un centro escolar.

Tinnitus y covid

Pues bien, la revista Nature ha publicado la investigación ‘Direct SARS-CoV-2 infection of the human inner ear may underlie covid-19-associated audiovestibular dysfunction’ (La infección directa por SARS-CoV-2 del oído interno humano puede ser la base de la disfunción audiovestibular asociada con covid-19 ') de las que se extraen algunas conclusiones.

Los expertos analizaron a diez pacientes con covid-19 con síntomas audiovestibulares como pérdida de audición, disfunción vestibular y tinnitus. La investigación trataba de establecer la relación entre el coronavirus y estas dolencias. Por ello se examinó el tejido del oído interno humano, los modelos celulares in vitro del oído interno humano y el tejido del oído interno del ratón.

Las conclusiones indican que “las células del oído interno humano y del ratón tienen la maquinaria molecular para permitir la entrada del SARS-CoV-2 y, además, mostraron que puede infectar tipos específicos de células del oído interno humano”. Por ello, finalmente indica que “la infección del oído interno puede ser la base de los problemas de audición y equilibrio asociados con el covid".

¿Qué es el tinnitus?

El tinnitus o también llamado acúfenos es una molestia del oído en el que los pacientes escuchan un zumbido o pitido permanente que nada tiene que ver con los sonidos del exterior. Estos sonidos pueden ser suaves o fuertes o tener distintas frecuencias. Por eso en muchas ocasiones nos referimos a esta enfermedad como “pitidos en los oído”.

El tinnitus es uno de los síntomas de covid persistente que recoge el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS)