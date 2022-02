Ahora que la sexta ola del coronavirus parece que nos da un respiro, muchas personas están pensando ya en retomar una actividad que nos gusta a (casi) todos, como es viajar. Pero si estás planeando un viaje fuera de nuestras fronteras debes conocer los certificados y requisitos que tiene cada país con relación al coronavirus.

Además, si quieres hacer un viaje internacional tendrás que disponer de un Certificado Digital Covid. ¿Para qué sirve? Este documento te permitirá viajar entre países de la Unión Europea acreditando que estás vacunado contra la covid, que te has recuperado de la enfermedad o que tienes en tu poder una prueba diagnóstica negativa. Debes conocer exactamente qué tipo de documento necesitas para poder llegar a tu destino.

El Ministerio de Sanidad explica que el certificado es “sencillo, seguro, fiable y gratuito” y además se podrá tener en soporte electrónico o papel. Así, estos son los tres tipos de certificados a los que se puede optar:

Certificado de vacunación: se ha vacunado contra la covid en España, al menos con una dosis Certificado de pruebas diagnósticas: se ha realizado una prueba PCR o de antígenos con resultado negativo contra el coronavirus en España en las últimas 72 y 48 horas respectivamente. Certificado de recuperación

Qué es el certificado de recuperación

Este certificado de recuperación, con el que se puede obtener el Certificado Covid Digital de la UE para viajar entre países miembros, te permitirá acreditar que has superado la covid diagnosticada mediante una PCR positiva. Si no se dispone de esta prueba no podrá expedirse este documento. En el caso de tener una prueba positiva en un test de antígenos tampoco será válido ya que el reglamento europeo sólo admite la PCR.

Además, el certificado será válido desde el día 11 de la toma de la muestra hasta 180 días. Este documento no tendrá que estar asociado a una consulta médica o a un alta médica, ya que una persona se considera recuperada a partir del día 11 después de la primera PCR positiva y hasta los siguientes 180 días.

Cómo solicitar un certificado de recuperación

Las Comunidades Autónomas son las encargadas de expedir estos tres tipos de certificados: de vacunación, diagnóstico y recuperación.

En la Comunidad Valenciana se podrá solicitar desde la web de la Generalitat pinchando en el enlace “Solicitar certificado Covid Digital UE”, que remitirá a una página en la que habrá que rellenar los campos de número SIP, fecha de nacimiento y fecha de emisión de la tarjeta SIP (si tienes una de plástico). A continuación habrá que introducir el código de letras que aparece en la parte inferior y darle a “Validar”.

Por último, se enviará al móvil o mail (el que selecciones) un código de confirmación que habrá que introducir en el campo habilitado y volver a darle a “Validar”. En este momento se abrirá otra página en la que se podrá seleccionar el tipo de certificado que se quiere descargar.