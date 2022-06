Las calculadoras son para muchos estudiantes el apoyo perfecto en el examen, más concretamente en asignaturas como Matemáticas o Física. La Selectividad es una prueba para definir los conocimientos que tenemos y hemos adquirido durante los últimos años para poder dar el paso a la vida universitaria. Cada uno de esos exámenes tiene una normativa, y están obligados a cumplir unas ciertas normas que, de no cumplirse, terminarían con un suspenso en la materia o en la Selectividad.

Desde el año 2020 la Conselleria de Universidades de la Generalitat Valenciana anunció un acuerdo de la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción sobre las calculadoras que se pueden y no se pueden utilizar en los exámenes de acceso a la universidad.

En relación con los exámenes de Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II se incluyen las siguientes frases: “Se permite el uso de calculadoras siempre que no sean gráficas o programables, y que no puedan realizar cálculo simbólico ni almacenar texto o fórmulas en memoria”. Los alumnos no podrán tener una calculadora que les permita introducir textos o que sean programables con el fin aprobar ese examen por esa vía.

El documento dice, además, que esas calculadoras no se pueden utilizar en la PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) de los de 25 y 45 años, y que se aplica a todos aquellos exámenes los cuales permitan su uso.

El mismo acuerdo indica otro tipo de calculadora que tampoco se podrá utilizar en la PAU de 2022. En este caso son las que tienen o incorporan “capacidad de comunicación”, y recuerda que “los resultados deben estar razonados numéricamente”.