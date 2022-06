Acabas de terminar la Selectividad, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta que muchos alumnos y alumnas se preguntarán cuando finalizan unos exámenes de la PAU que decidirán el futuro universitario, si es que optan por esa opción. Las posibilidades que se encuentran dentro del verano pueden ser emocionantes y llenas de aventuras. ¿Descansar y desconectar? O mejor, ¿realizar viajes y conocer mundo?

Han sido para los jóvenes muchas horas de concentración delante del ordenador y de la mesa con los apuntes de las distintas materias. Pero, con el trabajo terminado, llega la calma y el tiempo libre que podemos dedicar a lo que más nos gusta y nos llama la atención.

1- Desconecta en la playa o la montaña

Si lo que más te gusta es vivir rodeado de naturaleza y el campo, después de los exámenes es una muy buena oportunidad para ir a tu sitio favorito, a ese lago en tu montaña favorita que tanto has echado de menos cuando estabas estudiando. Pero, si por el contrario, eres más de playa, aprovecha una vez terminados los exámenes para tomar el sol, tranquilizarte y disfrutar del tiempo que tanto has deseado en las últimas semanas. La época de playa y verano empieza ya, por lo que una vez terminados los exámenes te dará ese “plus” que estabas buscando.

2- Viaja con tus amigos

Tras la época de estrés, el cuerpo nos pide desconexión y relax. Ese relax lo puedes hacer mientras viajas, conoces nuevos países y gente de otras culturas. Hacer un viaje con los amigos o con la familia es una de las cosas que más nos gusta y más disfrutamos, pero hacerlo cuando venimos de un “peso” lectivo grande, lo es aún más. Viaja dentro de tu país o mira las ofertas de vuelos que puede haber durante esta temporada y relájate descubriendo aquello que te llama la atención.

3- Escapada con tu pareja

Otra de las opciones que más nos atrae cuando finalizamos el período de exámenes de la PAU, es pasar tiempo con nuestra pareja. Si, al igual que nosotros, también ha estado tiempo estudiando, es una gran opción para realizarla justo después de esas pruebas. Mirar una ciudad cerca a la que poder ir y visitar, o simplemente pasar una tarde juntos, dar un paseo y tomar helados, puede ser algo a tener en cuenta. Los dos disfrutaréis de ese tiempo “robado” y podréis aprovecharlo al máximo.

4- Dedica tiempo a tu hobby favorito

Una cosa con la que nos podamos sentir realizados tras acabar la época de exámenes es practicar nuestro hobby preferido. Jugar un partido de fútbol con los amigos, escuchar el nuevo disco del artista al que más te gusta oír, leer el libro que tienes en la estantería y que por falta de tiempo no has podido tocar, etc.