El examen de Inglés de Selectividad en la Comunidad Valenciana ha concluido. Se trata de una de las asignaturas obligatorias de Lengua Extranjera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y que ha contado con dos propuestas de textos sobre los que contestar cinco cuestiones.

Tienen la opción de contestar las cinco cuestiones referidas a un solo texto o bien a las cinco preguntas combinando cada uno de los textos.

Así, el primer texto es ‘Alexa, take me to the moon’, una adaptación de un artículo de Christian Davenport publicado por el periódico The Guardian el 5 de enero de 2022. Así, el segundo artículo, o texto B, se titula ‘2022: European year of youth yo empower young people’, una adaptación de un artículo aparecido en EU Monitor el 15 de diciembre de 2021.

Aquí puedes consultar el examen completo:

