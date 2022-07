El secretario general del PSPV-PSOE Ximo Puig acaba de asegurar en el "Dia de la Rosa" que los socialistas han celebrado en los tinglados del Puerto de València que "tenemos mucho trabajo. Estar al lado de quien peor lo pasa en los momentos peores", ha defendido ante los retos que aún plantea los coletazos de la pandemia del coronavirus y la crisis económica por la guerra de Ucrania y el incremento de los precios.

Puig ha intervenido junto a Sandra Gómez, Carlos Fernández Bielsa y la ministra Sandra Morant en un auditorio entregado de 1.800 militantes y simpatizantes socialistas convocados para el "Dia de la Rosa" bajo el lema "Per a la majoria. L'oportunitat està ací".

Puig, que ha hecho un llamamiento a la prudencia porque "la pandemia no ha desaparecido", ha iniciado su discurso recordando a las víctimas del accidente del metro de 2006 y a las del Proof Spirit, de las que hoy se conmemora el 16º y 25º aniversario, respectivamente. Después ha repasado los acontecimientos de los últimos años "en los que nos ha pasado de todo", en referencia a la pandemia y la crisis económica provocada por la pandemia, y la crisis económica a raiz de la guerra en Ucrania. "El momento no es fácil. Hemos de ser conscientes de las dificultades. Nos ha pasado casi de todo, pero a cada problema hemos dado una respuesta desde el dialogo social". Porque, ha continuado, "el neoliberalismo ha fracasado. La única salida es la socialdemócrata progresista. Ante las consecuncias terribles de la guerra para la inflación, el aumento del coste de la energia, la produccion y los materiales, la Generalitat estará al lado de las personas que tienen más dificultades. Nadie se va a quedar al margen", ha defendido.

El líder de los socialistas ha repasado a continuación los logros del Consell del Botànic. "Somos la comunidad autónoma que más dinero ha destinado, 1.000 millones de euros, para dar cobertura a las empresas y los autónomos". "Hemos bajado los precios públicos y las tasas un 10% para beneficiar a la mayoría de la sociedad. Y mantenemos la agenda valenciana con capacidad para generar más puestos de trabajo , fortalecer la sanidad y los servicios públicos. Otros quieren quebrar el Estado del bienestar pero nosotros defendemos una sociedad más igualitaria, más justa y más avanzada".

También ha reivindicado la necesidad de "una financiación justa. Es una cuestión de justicia. No vamos a renunciar a que los valencianos tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano de España. Nunca renunciaremos a tener las inversiones que nos corresponden". Y ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha cumplido y ha destinado el 10% de los Presupuestos Generales del Estado a la Comunitat Valenciana". Y, aunque ha admitido que "no se ha ejecutado todo lo que necesitamos por circunstancias especiales, a través del diálogo vamos alcanzando hitos como las obras importantes que se harán como el canal de acceso ferroviario soterrado a València, el acceso ferroviario al puerto de Castelló, y el acceso al aeropuerto de Elx". Además de "mantener en la agenda valenciana el asunto crucial del agua que es fundamental para el desarrollo". Al tiempo que lanzaba un mensaje para la Vega Baja. "Nunca os vamos a dejar solos en la reivindicacion justa de agua para siempre y buscar de todas las formas posibles un mix entre el equilibrio del medio ambiente y el crecimiento económico. Porque hay que ser consciente que no tenemos un planeta b. Los recursos son limitados".

Puig ha finalizado su intervención recordando que en 2015 la Comunitat Valenciana estaba instalada "en el descrédito, con demandas de la Unión Europea y la quiebra moral por la corrupción, que ha dejado más de un centenar de cargos del PP condenados. Que nadie lo olvide, la historia nunca debe olvidarse". Una situación que siete años después ha dado, según el secretario general del PSPV-PSOE, un giro de 180 grados al haber alcanzado la Comunitat Valenciana "el récord de empleo. Nunca habían trabajado dos millones de personas. Y el récord de todos los indicadores económicos del pasado y del ahora. Con el esfuerzo de todos hemos conseguido levantar la hipoteca reputacional. Según la Univesidad de Goteburgo hemos pasado de estar entre las tres ultimas de españa a estar por encima de la media europea en calidad democrática y lucha contra la corrupción".

Y ha concluido que la Comunitat Valenciana es "la que mas ha crecido posiciones en cuanto a innovacion. Estamos en el camino correcto y la vía correcta, pero aún muchas cosas que superar. Todo lo que hemos conseguido es mérito de la sociedad valenciana que ha crecido desde 2015 y no es mérito de quien quiere poner palos en las ruedas".