El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido a la población que se vuelva a utilizar la mascarilla en espacios interiores mal ventilados y en los que haya aglomeración de gente. Así lo ha indicado tras reunirse en la mañana de este martes con el grupo de expertos que asesora a la Generalitat Valenciana sobre la pandemia.

Las nuevas subvariantes de la ómicron, denominadas BA.4 y BA.5, están disparando los contagios por coronavirus en las últimas semanas en la Comunidad Valenciana y en otras regiones de España. En estos momentos, la incidencia acumulada entre los mayores de 60 años supera los1.000 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes en nuestra autonomía. Los expertos calculan que entre los jóvenes esta transmisión puede ser 5 o 6 veces mayor.

Además, hay tres hospitales que están situados en riesgo alto por el elevado número de ingresos por covid: el Hospital General de Alicante, el Hospital General de Elche y el Hospital de Orihuela.

Pese a esta escalada de los casos, desde la Generalitat descartan adoptar nuevas restricciones para frenar los contagios y Puig ha apelado a la prudencia y la responsabilidad de la ciudadanía, y especialmente de las personas contagiadas, así como a “ser cautelosos con las personas más vulnerables”.

Según los modelos predictivos que manejan los expertos, la Comunidad Valenciana alcanzará el pico máximo de esta séptima ola en 10 o 15 días y de ahí se empezará a descender de una manera “contundente”, somo ha señalado Puig. De esta manera, confía el presidente en que agosto comience con una mejora en los hospitales “y se genere una capacidad de respuesta a la pandemia”. En estos momentos, los centros hospitalarios están haciendo un esfuerzo extremo por atender a los pacientes con covid con un tercio de las plantillas de vacaciones.

Puig ha reiterado en varias ocasiones y a preguntas de los periodistas que no habrá más restricciones para frenar la nueva ola del covid. Sí que ha anunciado el presidente que los puntos de vacunación sin cita previa se mantendrán abiertos en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana para agilizar la vacunación frente a la enfermedad y ha animado a las personas que todavía no lo han hecho a completar su pauta de vacunación. “El covid no está de vacaciones, permanece entre nosotros y la vacunación está funcionando de manera muy positiva”, ha señalado.

En este sentido, Ximo Puig ha avanzado que la Generalitat propondrá al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la planificación de la cuarta dosis de la vacuna para este otoño, especialmente para aquellas personas más vulnerables, y ha insistido en el “efecto protector” de la vacunación.

El jefe del Consell ha asegurado que en estos momentos la nueva variante es de “rápida propagación”, pero su gravedad es menor en aquellas personas que están vacunadas, lo cual demuestra la eficacia de la inmunización. Un total de 4.412 personas acudieron la semana pasada a los 22 puntos de vacunación sin cita previa que la Conselleria de Sanidad ha activado en diferentes puntos de la Comunidad para agilizar la vacunación frente al covid-19.

La finalidad de esta iniciativa es que toda persona pendiente de alguna dosis de la vacuna Covid-19 pueda completar la pauta de vacunación establecida. Además, durante todo el verano se irán activando nuevos puntos de vacunación en toda la Comunidad Valenciana. Durante esta semana, estarán en funcionamiento una veintena de puntos de vacunación sin cita previa.

En Alicante abrirá el centro de especialidades Foietes de Benidorm (martes de 15 a 20 horas), el centro El Escorratel de Orihuela (miércoles de 15 a 20 horas) y en el Hospital de Torrevieja (jueves de 8:30 a 14:30 horas). En la provincia de Castellón, permanecerá abierto el Pati dels Taronjers del Hospital General de Castelló de La Plana (martes de 16h a 21h).

La mitad de los menores de 40 años de la Comunidad Valenciana no se ha puesto todavía la dosis de refuerzo de la vacuna del coronavirus, lo que facilita que, en un contexto de alta transmisibilidad como el actual, los contagios se propaguen con más rapidez y los síntomas pueden ser más graves. Según el último balance publicado por el Ministerio de Sanidad, con fecha del pasado viernes, en toda España apenas se ha puesto esa tercera vacuna un 54% de la población en general, mientras que en las personas con la pauta general inoculada ascienden al 93,7%. El territorio autonómico valenciano refleja también esa enorme diferencia, aunque supera ligeramente la media nacional en cuanto a dosis de refuerzo.