El president de la Generalitat ha dado el pistoletazo de salida al inicio del curso político con una conferencia en el Nueva Economía Forum (retoma los desayunos presenciales tras la pandemia) en la que ha acabado con un mensaje a los actores políticos: “Ahora no toca pensar en las urnas. Ahora toca pensar en las neveras”.

Eso en el caso de que pueda desligarse de las próximas elecciones, a nueve meses vista, cualquier movimiento político o propuesta que se haga ahora. Y la conferencia de Ximo Puig no ha estado ausente de estas. La más significativa, una revisión fiscal en el ámbito valenciano. No ha concretado mucho. Ha dicho que la estudia Hacienda, que se hablará en el próximo seminario del Consell (este fin de semana), pero que se trata de ajustar los esfuerzos a la inflación. Esta ha dicho que es la gran prioridad de su Gobierno en este momento. No obstante, ha admitido que la actuación fiscal valenciana está “muy limitada”.

El objetivo de esta reforma sería “ayudar a las clases medias y trabajadoras, proteger más a la población vulnerable e impulsar la creación de empleo”.

En este marco, ha insistido en la idea de una alianza municipal contra la inflación y ha anunciado que en las próximas semanas convocará a los alcaldes a una conferencia municipalista contra la inflación.

El alza de los precios va unida a la crisis energética, el otro eje de la conferencia. Puig ha defendido la apuesta por las renovables y ha criticado cualquier apuesta por la nuclear. El jefe del Consell ha incidido en la línea de un Pacto Valenciano por la transformación energética. “La protección del planeta es una oportunidad para relanzar la economía”, ha remarcado. Es una declaración en la que incide desde hace meses, desde que la guerra trajo la crisis de energía. En este sentido, ha insistido en la necesidad de potenciar la instalación de estas energías limpias, algo que produce fricciones en el seno de la coalición de gobierno.

Puig se ha movido en los marcos de su actuación (la del Botànic) desde 2015: avances sociales, pero sin tensión con el mundo empresarial. Así, ha abogado también por una subida de los salarios y del salario mínimo interprofesional, pero con diálogo social, con acuerdo con la patronal. El pacto de rentas es una solución que reivindica.

El president y líder del PSPV también ha querido subrayar la posición de la Comunitat Valenciana en este momento, en empleo y protección social, muy distantes de la que existía antes de 2015, ha dicho. Así, ha señalado que mientras el coste de la vuelta al cole ha crecido mucho por la compra de los libros, en la C. Valenciana esto no ocurre por la gratuidad de los libros de texto en la educación pública. También ha puesto énfasis en que si antes se destruía empleo, en este periodo del Botànic se han creado más de 300.000. La C. Valenciana “es la autonomía donde menos ha crecido la desigualdad. Es decir, donde mejor resiste la cohesión social”.

En una conferencia también es importante lo que no se comenta. Lo que queda al margen. Puig no ha hablado de tasa turística. Ni de financiación autonómica, aunque sí ha puesto énfasis en los fondos extra del Gobierno recibidos en estos últimos años y que han aumentado las oportunidades.

En el turno de preguntas, Puig ha mostrado su esperanza en que la exvicepresidenta Mónica Oltra sea “desimputada”. La ha calificado como una persona “válida”.