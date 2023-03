Una adolescente de catorce años, que vivía con su familia en Sueca, lleva dos semanas en paradero desconocido después de fugarse de un centro de acogida de Barcelona en el que fue ingresada tras ser localizada en una primera huida.

La menor se marchó de casa, al parecer con la ayuda de su novio, mayor de edad, el pasado 15 de febrero. Su familia rápidamente dio la voz de alerta y denunció su desaparición, siendo localizada un día después en Sabadell (Barcelona) por los Mossos d’Esquadra.

Centro de acogida en lugar de vuelta a casa

Por motivos que no han sido aclarados, la niña fue ingresada en un centro de acogida semiabierto de la ciudad condal, en vez de entregársela directamente a sus familiares. Algunas fuentes consultadas por este periódico indicaron que la menor habría realizado manifestaciones que debían de ser investigadas antes de ser devuelta con sus progenitores.

No obstante, unos diez días después, el pasado 25 de febrero, la menor volvió a desaparecer sin dejar rastro. Y desde entonces nada se sabe de su paradero.

La madre de la niña critica que las autoridades catalanas no estén haciendo nada por localizarla y que no le informaron de los motivos por los que no podía ir a recogerla cuando fue encontrada en Sabadell el 16 de febrero. Leyla pide ayuda para que si alguien ve a su hija o tiene alguna información sobre su paradero se ponga en contacto con la policía o la Guardia Civil.

Por su parte, fuentes de los Mossos d’Esquadra confirmaron a este periódico que la adolescente sigue desaparecida pero que al tratarse de una menor no pueden informar sobre los detalles de la investigación.

La madre: "Se ha obsesionado con ese chico"

Desde la conselleria de Políticas Inclusivas indicaron que entre las direcciones generales correspondientes de ambas consellerias, la catalana y la valenciana, ya se ha producido un intercambio de información para el traslado del expediente de la niña, que permanece en el ámbito administrativo de Cataluña al haber sido localizada allí el pasado 16 de febrero.

“Siempre ha sido una niña muy buena, pero se ha obsesionado con este chico”, argumenta la madre, preocupada por no saber nada de su hija desde hace dos semanas. La menor no llevaba su teléfono móvil encima y tampoco tenía dinero, por lo que sus padres están convencidos de que alguien la estaría ayudando, en el mejor de los casos, o que se estarían aprovechando de su vulnerabilidad.