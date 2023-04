La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Almussafes hasta el 7 de octubre de 2021, Lourdes Moreno Blay, falleció ayer, 18 de abril a los 49 años a consecuencia de una enfermedad. La corporación municipal ha mostrado esta mañana sus condolencias a la familia, a los amigos y a sus compañeros de partido.

Moreno, que era licenciada en Derecho, fue concejal de la formación nacionalista desde 2015 a 2021. La capilla ardiente se abrirá esta tarde en el Tanatorio Font de Mussa. La misa funeral se celebrará mañana 20 de abril, a las 17 horas, en la iglesia parroquial de Sant Bertomeu.

"He disfrutado de trabajar por y para mi pueblo"

«No descarto regresar a la política activa en el futuro, ya que he disfrutado de trabajar por y para mi pueblo y estoy plenamente satisfecha de haber completado un servicio público en el que me he implicado al máximo», comentó durante su última intervención ante el pleno municipal. Moreno asumió la portavocía municipal de Compromís en diciembre de 2016, en sustitución de Jesús Salesa.

Lourdes Moreno alegó "motivos profesionales y personales" para abandonar el consistorio. Tras su despedida, todos los grupos políticos expresaron su agradecimiento a Lourdes Moreno por su labor desarrollada como concejal de la oposición durante estos años y le desearon mucha suerte en la nueva etapa que iniciaba entonces. Mañana, por desgracia, recibirá sepultura.