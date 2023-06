PP y Vox están condenados a entenderse en la Comunitat Valenciana. Génova tiene asumido que tendrá que pactar con la ultraderecha para recuperar el territorio por el que más empeño puso de cara al 28M y cargará con el posible coste político de ese acuerdo (algo que no hará en otras autonomías), pero el objetivo ahora es que esa foto de Carlos Mazón y Carlos Flores no se produzca antes de las generales. Una estrategia que choca con la de la formación radical, que insiste en llegar al 23J con las alianzas ya selladas.

El propio Flores lo explicitó este martes en una entrevista en 'La 8 Mediterráneo', en la que apuntó que la única fecha inamovible es la del 26 de junio, día en el que está fijado el pleno de constitución de las Corts, pero que a partir de ahí los plazos "se pueden agotar o acortar". "Yo creo que los valencianos agradecerían que se acortaran y que el relevo se produjese lo más rápido posible", defendió el candidato de Vox.

El condenado por violencia machista, que ya ha dado a entender que para apoyar la investidura de Mazón exigirá cargos en el Consell y un acuerdo programático con el PP al estilo de Castilla y León, hizo evidente que los tiempos de uno y otro no son los mismos al incidir en que sería contradictorio para el electorado de ambos partidos llegar a las urnas sin un pacto firmado.

Un Gobierno de amplia base y para cuatro años

"No sé con qué ánimo irán a votar los valencianos el 23J si el Gobierno o el cambio que han pedido el 28M todavía no se ha materializado. No sé con qué cara mirarán los valencianos a los partidos que les pidan el voto si descubren que dos meses después de haberles concedido el voto, Ximo Puig sigue todavía en funciones", reflexionó Flores.

Además, el candidato de Vox volvió a dejar constancia de que reclamarán al PP entrar en el nuevo Ejecutivo. "Lo mejor que nos puede pasar es cerrar un acuerdo en firme, satisfactorio y que garantice un Gobierno de amplia base y de estabilidad incontestable que vaya a durar cuatro años", reclamó.

El PP templa los nervios

Pero el escenario no se interpreta de la misma forma desde el lado de los populares. El director de campañas e interlocutor del PPCV en las negociaciones para formar gobierno, Miguel Barrachina, evidenció esa calma con la que afrontan la investidura y las alianzas posteriores y, en alusión a Vox, aseguró que "por más que alguien quiera todo ya en este momento y resolverlo en 24 horas, los plazos ya están marcados, son los que son".

Barrachina defendió que el PP se está ciñendo a los tiempos que marca la ley: "Del día de la elección hasta que haya un nuevo presidente median casi dos meses, en los cuales la normativa valenciana, si la respetas, te impide hacer las cosas ni más rápido ni más lento".