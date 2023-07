El alumnado de los IES de la Comunidad Valenciana tendrá una asignatura menos el curso que viene. Así lo acredita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que tumba la obligatoriedad de la asignatura "proyectos interdisciplinarios" y obliga a Educación a incluirla entre las optativas.

Además, el TSJ prohibe definitivamente la obligatoriedad de la enseñanza por ámbitos en la ESO, y establece que solo se puede usar este método con profesorado que tenga las especialidades que se van a enseñar.

La sentencia afecta al estudiantado de primero, segundo y tercero de la ESO, y deja libres dos horas semanales. El fallo judicial llega tras una demanda de un grupo de profesores de la asociación Observatori Crític de la Realitat Educativa (OCRE), que la presentó en octubre del año pasado, cuando comenzó a darse esta asignatura como obligatoria.

El tema viene desde el año pasado, con la aprobación de la nueva ley educativa del Gobierno (Lomloe), que establecía que esta nueva asignatura tenía que ser optativa. Conselleria de Educación decidió, sin embargo, hacerla obligatoria para todos los estudiantes.

La asignatura consiste en mezclar dos materias distintas y realizar un trabajo conjunto que implique ambas (por ejemplo, historia e inglés, valenciano y geografía, etc). Está relacionada con la enseñanza por ámbitos que Conselleria de Educación también implantó en primero de la ESO.

Qué son los ámbitos

Los ámbitos son varias materias agrupadas en una misma clase (historia y castellano, o inglés y matemáticas, por ejemplo). Este modelo educativo integra los aprendizajes básicos de distintas asignaturas y los imparte al mismo tiempo. Se pueden juntar dos, tres o más asignaturas.

En el aula puede haber un solo profesor o codocencia, es decir, varios profesores en clase al mismo tiempo, para que el alumnado esté mejor atendido. Educación considera que esta forma de enseñar es beneficiosa para que los alumnos aprendan mejor. El profesorado, por su parte, la criticó duramente porque no creían positivo que los docentes impartieran materias de las que no son especialistas.

Educación aplicó los ámbitos de forma obligatoria en primero de la ESO como una forma de hacer menos agresivo el paso del colegio al instituto. En segundo y tercero eran optativos, los centros decidían si aplicarlos o no. Y esta es otra de las grandes novedades de la sentencia del TSJ.

Precedente en España

La sentencia, según Irene Burgalés, docente y presidenta de OCRE, sienta un precedente en España porque dice cómo y quién puede impartir esta educación por ámbitos. En concreto, el TSJ dice que no se puede usar este modelo si el docente que está en la clase no es especialista en las materias. Simplificando, un profesor de Historia no puede juntar su asignatura con Castellano, por ejemplo.

"Lo que dice el Tribunal Superior de Justicia es que los ámbitos no los puede impartir cualquiera, tienen que ser profesores formados en la materia, y esto es muy importante", explica Burgalés. La presidenta asegura que "al final somos un grupo de docentes que presentó la demanda y estamos muy orgullosos del fallo porque conseguimos mejorar la educación de nuestros alumnos y de nuestros hijos", cuenta.

El Tribunal Superior de Justicia ya había tumbado, pero de forma provisional, la educación por ámbitos. Lo hizo en julio del año pasado tras una demanda del sindicato UGT, aplicando medidas cautelarísimas y suspendiendo los ámbitos antes siquiera de comenzar el juicio.

El sindicato ha celebrado la sentencia que da la razón a la demanda presentada hace un año y reivindica que "el modelo de ámbitos es una opción válida más, siempre que se lleve a término con recursos y profesorados necesarios y en un proceso dialogado". UGT critica que la intención de Conselleria era hacerlo "con imposiciones y contra la realidad de los centros".

La asociación OCRE se sumó a la demanda dos meses después, incluyendo dentro la asignatura de proyectos interdisciplinarios. El TSJ ha contestado ahora dándole la razón en todo. Los ámbitos quedan suspendidos en firme, aunque Conselleria de Educación ya anunció que recurriría el fallo.

Decreto de especialidades

La asociación OCRE también tiene pendiente un recurso al nuevo decreto de especialidades educativas del Gobierno, que puede quedar en entredicho con esta sentencia del TSJ valenciano. Presentó la demanda junto a tres asociaciones más; la Fundación Espisteme (de Cataluña), la Asociación de Catedráticos de Secundaria de Cataluña y el sindicato ASPEC.

Burgalés ha hecho un llamamiento a Conselleria de Educación a "acatar la sentencia en los próximos días, porque los equipos directivos están desbordados preparando el curso que viene y lo que necesitan ahora son certezas". Más aún en pleno cambio de Gobierno que puede llevar a que se retrase todavía más la aplicación.

Conselleria de Educación se limita a pasar la consulta al nuevo Gobierno valenciano que se formará dentro de unas semanas ya que el actual está en funciones. Explica que el nuevo ejecutivo deberá responder a los temas que son "de futuro inmediato".