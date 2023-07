El Juzgado de lo Social número 1 de Elx ordena a la Conselleria de Sanidad a que abone 10.000 euros a la joven que sufrió abusos por parte de un monitor, exmarido de la exvicepresidenta Mónica Oltra, cuando era una menor tutelada por la Generalitat. La justicia reconoció a T. T. M. el derecho a ser indemnizada tras ser despedida junto a su entonces pareja tras la reversión del hospital de Torrevieja en el mes de octubre del año 2021, como ya informó Levante-EMV. Se da la circunstancia de que de los 1.058 trabajadores del centro hospitalario, únicamente ellos dos fueron despedidos.

El mismo Juzgado número 1 de lo Social de la localidad de Elx apreció "vulneración de los derechos" de ambos jóvenes y declaró nulo los despidos de ambos aunque consideró "no procedente la readmisión" ya que la conselleria abonó las retribuciones que no recibieron, se les liquidaron las vacaciones no disfrutadas reconocimiento de servicios prestados y las cotizaciones a la Seguridad Social. Y condenaba a la Conselleria de Sanidad a pagar a la joven y a su entonces pareja 10.000 euros cada uno.

Una sentencia que ha sido recurrida por ambos jóvenes para exigir una mayor cantidad. Aunque también reclamaron una ejecución parcial de la sentencia para que Sanidad abone a ambos la cantidad de 20.000 euros más "otros 3.200 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación".

La pareja se encuentra en una delicada situación personal. El pasado mes de marzo la Fiscalía de Menores acordó, como medida de protección, que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas acogiera a los dos hijos -de ocho meses y dos años- de la joven después de que en enero uno de los bebés acabara hospitalizado tras dar positivo en cocaína. La Policía Nacional llegó a arrestar al padre de los menores, que se encontraba a cargo de los mismos cuando se produjo la intoxicación.