La izquierda tilda de "cortina de humo" los anuncios fiscales de Mazón

Los grupos de la oposición en las Corts han calificado este jueves de "cortina de humo" en el caso del PSPV-PSOE y de "decepcionantes" en el caso de Compromís las nuevas medidas fiscales anunciadas por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y que se incluirán dentro de la ley de Acompañamiento para los Presupuestos de 2024.

En este sentido, el portavoz adjunto del grupo socialista, Arcadi España, ha señalado en los pasillos de las Corts que la política fiscal del Consell "ultra" de Mazón es una "cortina de humo" y ha alertado de que "el diablo está en los detalles", por lo que esperarán a conocer el texto del anteproyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos porque no se fían.

El también exconseller de Hacienda ha criticado que el Consell de Mazón "perdona 350 millones de euros a 24.000 valencianos" con la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, mientras "le sube el recibo del agua a dos millones de valencianos y valencianas".

España ha señalado que el propio Comité Económico y Social (CES) de la Comunitat Valenciana "ha dicho por unanimidad que las rebajas fiscales a las rentas altas ponen en riesgo los servicios públicos", y ha anunciado la presentación de preguntas parlamentarias para conocer lo cálculos del Consell sobre las nuevas medidas fiscales.

"Decepcionantes"

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha tachado de "decepcionantes" las medidas anunciadas, pues mientras su formación llevaba en el programa la gratuidad las gafas para los niños que las necesitan o de los gastos del dentista, el Consell PP-Vox ha establecido unas deducciones.

"El Consell dice que pueden llegar a un 87 % de la población, pero no llegará, porque se quedará fuera muchísima gente", ha afirmado Baldoví, quien cree que se quedarán fuera "las familias que más lo necesitan", como las que no hacen declaración de renta porque no tienen suficientes ingresos, o las que la hacen pero sus ingresos son "tan bajos que no podrán beneficiarse".

También ha reprochado al Consell el "olvido absolutamente escandaloso" de los jóvenes con vivienda en alquiler, ya que se han puesto deducciones a la compra pero no se dice nada del alquiler, y ha considerado que para llegar a todas las familias se deberían dar ayudas directas, como por ejemplo hizo el Botànic con el programa de libros de texto XarxaLlibres.