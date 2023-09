Marciano Gómez afirma que hay 38.000 pacientes más en lista de espera para operarse que los 73.000 registrados

El conseller de Sanidad, el popular Marciano Gómez ha afirmado que hay un total de 112.083 valencianos pendientes de operarse en el sistema público y no los más de 73.000 que se dan como cifra oficial, más de 38.000 valencianos en lista de espera más. Esta es una de las "realidades sonrojantes" que el nuevo conseller dice haberse encontrado al llegar a la administración sanitaria, como que ahora se opera menos en horario normal que en 2016 pero se "paga 27 millones" en horas extra para hacerlo por las tardes o se "pagan más de 1.000 millones en facturas sin contratos". Por estas y por otras cuestiones, Gómez ve necesario dar un "cambio radical" a la sanidad pública valenciana.

Estos son algunos de los dardos que Gómez ha lanzado a la anterior administración sanitaria del Botànic aprovechando su estreno en las Corts Valencianas en una comparecencia para explicar las principales líneas de trabajo de su departamento en la legislatura. En su discurso de 50 minutos, casi agotando el tiempo estipulado para su intervención, Gómez ha asegurado que el sistema, tal como está planteado "no está resolviendo muchos problemas" y de ahí que fuera necesario un cambio profundo porque "no podemos incentivar un sistema perverso".

38.000 pacientes que no aparecen en las listas

En este sentido, Gómez ha asegurado que el "panorama" que se han encontrado "es ciertamente preocupante" y que el Botànic había dejado "importantes lagunas" como esa "realidad sonrojante" de las listas de espera. Según el conseller, se da la cifra de más de 73.000 pacientes en lista pero hay otros 38.000 más que "están pendientes de cirugía" pero no se cuentan ya sea porque sus patologías no están en el listado oficial (y ahí entran obesidad mórbida o tumores) que se utiliza para tener datos contrastables con otras autonomías o son operaciones "que no se contabilizan porque no necesitan anestesia general", ha apuntado.

Además, según Gómez, no se están cumpliendo los plazos en casos no demorables, aquellas operaciones que no pueden esperar y hay "3.378 pacientes con patologías graves" que están en potencial riesgo vital por no operarse en tiempo. "Esto es inaceptable", ha asegurado. Según el conseller se van a tomar medidas de eficiencia e "innovadoras" para rebajar estas listas, pero empezando también por rebajar el tiempo de espera para llegar a la consulta del médico de Familia y para poder hacerse una prueba diagnóstica.

Facturas sin contrato

Otras de las "lagunas", según el conseller es el fiasco en el sistema de operaciones de tarde en la pública, el llamado autoconcierto. Según Gómez, en estos primeros siete meses del año "se han hecho 8.306 intervenciones menos" que las realizadas en el mismo tiempo de 2016, pero se estaban pagando "27 millones" en horas extras por operar de tarde. "Hay que cambiar el sistema de gestión", ha dicho, apuntando además que se han encontrando 192.000 facturas pendientes de pago de las que 120.000 "se van a pagar sin soporte contractual", el "42 % del gasto corriente" de Sanidad.

Primero la auditoría, después la estrategia

Con estos ejemplos sobre la mesa, Gómez ha asegurado que hacía falta cambiar de forma "radical" la sanidad pública valenciana para dar respuesta a los problemas enquistados que se vienen arrastrando. Así, todo este "cambio radical" del sistema, lo plasmará Gómez en una Estrategia 2024-2027 que reunirá estas líneas maestras (ha expuesto hasta quince líneas estratégicas) "en función de los datos obtenidos tras el análisis de la situación actual del sistema de salud", esa auditoría al sistema que anunció nada más llegar. "Cada decisión estará basada en un dato empírico y no por decisiones políticas", ha dicho.

De esta auditoría y de sus resultados, pende el futuro de las dos áreas de salud privatizadas que tenían fecha para su vuelta a la gestión pública en 2024, Dénia y Manises. Precisamente durante su discurso inicial, Gómez no ha dedicado ni un minuto a hablar de reversiones.

Nuevo mapa sanitario y una oficina para coordinarse con Bienestar Social

De entre sus líneas estratégicas, cabe destacar, por ejemplo un "cambio radical" en la organización del mapa sanitario que ahora está dividido en 24 departamentos, algo que resulta "fragmentado y poco eficiente" y la creación de una oficina "sociosanitaria" para mejorar la atención que se da a las personas crónicas y con varias enfermedades que necesitan también de apoyo en el ámbito de Bienestar Social. Según el conseller tendrá un perfil "transversal y mejorará la coordinación entre la estructura sanitaria y de servicios sociales". "Como Administración tenemos la obligación de dar respuesta al aumento de pacientes crónicos y el envejecimiento de la población, por lo que es necesaria la coordinación entre Sanidad y los Servicios Sociales”.