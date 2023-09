María José (Mako) Mira ve consolidada su posición en el Gobierno de Carlos Mazón al añadir desde esta semana nuevas responsabilidades a su cargo. Mira ha pasado a ser responsable también de fondos europeos en una operación dirigida a asentar su permanencia en el actual Consell.

La continuidad de la alto cargo tiene relevancia política porque fue una de las personas de mayor confianza del expresident Ximo Puig durante sus dos legislaturas. Mira fue cabeza de lista por València de los socialistas en 2015, con Puig de candidato a la Generalitat, y ya en el Ejecutivo se convirtió en uno de los puntales económicos del Botànic.

La permanencia de la exgerente de Aerte-CV en un puesto de responsabilidad fue una de las sorpresas del organigrama de Mazón (hubo que publicar una corrección del Diari Oficial para anular su destitución). Mira argumentó entonces que se trataba de una circunstancia temporal con el propósito de apuntalar la continuidad y seguridad de inversiones estratégicas, como la de la gigafactoría de baterías eléctricas de Volkswagen en Sagunt.

Mako Mira es desde esta semana secretaria autonómica de Economía (la denominación anterior era Modelo Económico y Financiación). Tiene entre sus funciones continuar con el desarrollo de proyectos como el de PowerCo y añade además la responsabilidad de los fondos europeos, aseguran fuentes de la Generalitat. Queda al margen de las cuestiones de financiación autonómica.

La reordenación de funciones se interpreta como un gesto de cara a su permanencia en el Ejecutivo. Mira se ha ganado la confianza del president de la Generalitat y de su equipo más cercano en estos dos meses de convivencia. No hay indicios de una salida del Consell a corto plazo, según las fuentes consultadas. Mira no ha realizado declaraciones, no obstante, sobre su intención.

Mazón ha insistido en que su objetivo ha sido formar un Gobierno de perfiles gestores de nivel y en esa estrategia ha recuperado a cargos del Botànic, una forma también de debilitar la labor de oposición de Puig.