Habrá finalmente servicios mínimos obligatorios para la huelga del personal de ITV que dará comienzo el próximo lunes 2 de octubre. En una resolución a la que ha tenido acceso este diario firmada por el director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral, Andrés Lluch, esta misma mañana, se ha establecido que la prestación del servicio en todas las estaciones de la Comunitat Valenciana "se realizará, como máximo, con un 40 % habitual de cada centro de trabajo". Esto supone dar la razón a la Administración frente a sindicatos como Comisiones Obreras, que ayer en un comunicado apuntaban que estos no eran necesarios al no ser "servicios esenciales" . O lo que es lo mismo, no habrá un parón completo de un servicio que utilizan miles de valencianos cada día.

Sin embargo, en la resolución -basándose en el carácter "obligado" de esta inspección para la ciudadanía recogida en varios Real Decreto- se señala que "superar la Inspección Técnica de Vehículos es una obligación impuesta por motivos de seguridad que afecta directamente al derecho constitucional a la integridad física de las personas" y, al ser la la sociedad pública SITVAL la única que puede prestar actualmente este servicio en la autonomía tras la reversión consumada el pasado marzo, "procede establecer unos servicios mínimos que permitan una garantía esencial de los derechos constitucionalmente protegidos". El Consell rechaza aplicar el acuerdo salarial con el personal de la ITV al creer que es nulo En los mismos, se especifica que se deberá priorizar, por orden, "los vehículos que presten servicios de ambulancia u otros de carácter sanitario; vehículos de cualquier cuerpo de bomberos; vehículos adscritos a los cuerpos y fuerzas de seguridad; vehículos autorizados para el transporte público de personas y los vehículos autorizados para el transporte de mercancías". A continuación, será el turno de los que "deban realizar una inspección técnica para comprobar la corrección de los defectos detectados en una inspección anterior" y, por último, "vehículos cuya ITV periódica haya caducado ya o caduque en los días que se desarrolle la huelga". Posibles modificaciones Asimismo, se apunta que será la dirección de la empresa a la que le "corresponderá la aplicación de estos servicios, que deberán prestarse con los medios personales estrictamente necesarios para asegurar su prestación en condiciones de máxima seguridad, responsabilizándose las partes del cumplimiento de estos servicios esenciales mínimos". No obstante, en función del desarrollo de la huelga, "la autoridad laboral podrá revisar la presente determinación de servicios esenciales mínimos para garantizar su efectiva protección".