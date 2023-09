En medio de una sala repleta, Vicente Estellés, el protagonista de la polémica machista de los últimos días en Godella arrancó la sesión plenaria de hoy jueves 28 de septiembre yendo directamente al grano. El vicealcalde popular y responsable de Agricultura, Servicios Sociales y Fiestas pidió disculpas por un comentario “fuera de lugar y desafortunado” que realizó durante una comisión municipal.

“Antes de que inicie el pleno me veo en la obligación de tomar la palabra para pedir disculpas a todos los asistentes a la comisión del pasado jueves por mi comentario fuera de lugar y desafortunado”, empezó leyendo el vicealcalde de un gobierno formado por PP y Vox. “Un comentario que nunca debí haber realizado y que en ningún caso fue dirigido hacia ningún miembro de esta corporación. Reitero pues mis disculpas hacia todos los presentes en la comisión de urbanismo por este comentario inapropiado que no tuvo ánimo ni carácter ofensivo, ni mucho menos vejatorio”, dijo Estellés redundando en el argumento ofrecido por su partido en los últimos dos días: que el “cuando quieras hacemos un trío” en realidad no iba dirigido a una persona en concreto, por lo que no existirían razones para la dimisión o el cese.

Acto seguido, el alcalde José María Musoles anunció que, en aras de la trasparencia, el respeto y la seguridad jurídica, como primer edil de Godella y “a iniciativa propia” activará el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo del Ayuntamiento a efectos de aclararla situación que se produjo en la comisión informativa del pasado jueves. “A partir de mañana se adoptarán las medidas oportunas”, insistió Musoles.

A continuación intervino Irene Ferré, la concejala de Cuidem Godella agraviada por el comentario machista, y tal como había anticipado en declaraciones a este periódico leyó un comunicado afeando tanto las palabras de Estellés como la actitud posterior de su partido. “Ustedes han pasado de negar que sucediera nada fuera de lo normal a decir que sí, que algo pasó. Ahora explican que sí se dijo algo relacionado con un trío, pero nada relacionado o dirigido a una persona. Inverosímil y falso. Lo hacen por la repercusión de todo esto, pero ya hemos escuchado a Estellés que ha dicho que se ve obligado a pedir disculpas”.

Ferré siguió diciendo que en España este tipo de comentarios machistas ya resultan inaceptables, incluso cuando se sueltan como una chanza, y añadió: “No queremos más Rubiales en nuestro pueblo. Podrán verter tinta para confundir la verdad con la mentira. Pedimos una reparación. Godella no se merece representantes públicos como esta persona, y tiene que dimitir o ser cesado”, respondió la concejala ecologista.

Tras la portavoz de Cuidem llegó el turno de sus compañeras en el frente común formado por la oposición y ratificado en el comunicado conjunto que los tres partidos firmaron a principios de semana contra la grosería de Estellés. Por parte de Compromís habló Rosa Pardo, quien pidió que las comisiones sean grabadas a partir de este lamentable incidente. “La ciudadanía de Godella necesita saber si tenemos un gobierno que tratará de justificar lo injustificable o trabajará por la buena convivencia y el respeto”, resumió Pardo.

Por su parte, Teresa Bueso, la anterior delegada de Igualdad en el gobierno godellense del PSOE y Compromís –área que ya no es Igualdad sino “de la Mujer” bajo el mando de PP y Vox–, manifestó su respeto a Ferré y el absoluto rechazo a las palabras de Estellés, recordando que este tipo de comentarios están tipificados en el protocolo contra el acoso sexual que el municipio aprobó por unanimidad en 2018. “El alcalde Musoles tiene que tomar una decisión al respecto. Es una pena que Godella esté en todos los medios de comunicación”, lamentó la concejala socialista.