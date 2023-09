El pasado 1 de agosto, 141.736 valencianos cobraban algún tipo de prestación del sistema que ampara la ley de Dependencia y esperaban un aumento en la cuantía que, de momento, no se ha producido. El consejo de Ministros aprobó en julio un aumento en las ayudas que, sin embargo, abonan las comunidades autónomas. Según el grado de dependencia y la prestación asignada, la cuantía es una u otra, pero el plan estatal aprobó un aumento en todas las modalidades, y además estableció un cobro mínimo. El objetivo era acabar, de forma definitiva, con los recortes que estableció en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy por la crisis económica. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana no hay dinero para sufragar ese aumento. De momento, no hay presupuesto, aunque fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda asegura que ya se está trabajando en “una solución para resolver este problema ya que ese dinero les corresponde y se les va a dar”.

Eso sí, los nuevos beneficiarios, incluido en el sistema desde agosto, “sí están percibiendo las cuantías con el incremento incluido”. Para el resto, la conselleria no se compromete a dar una fecha de pago que, por el momento, desconocen. Ahora bien, apuntan: “Es muy fácil gobernar con el dinero de otros. La medalla del incremento se la pone el Gobierno central, pero no cumple con la aportación que debe hacer la sistema al 50%”. Y es que, aunque el sistema de la dependencia debe ser financiado al 50% entre el Gobierno y las autonomías, el incumplimiento estatal es una constante con independencia del color político de quien ocupe la Moncloa. Así, la Generalitat Valenciana sufraga más de 70% del sistema para hacer frente a los compromisos de la ciudadanía ante una infrafinanciación manifiesta (y constante) del Estado. Existen tres tipos de prestaciones económicas en el sistema de Dependencia y en los tres se aumentan las cuantías. El importe está sujeto al grado de dependencia de cada persona (grado III, grado II y grado I, siendo el primero de ellos en el se encuentran las personas más dependientes y en el último, las menos dependientes) y a su nivel adquisitivo. En la Comunitat Valenciana hay 38.684 dependientes valorados en grado III, 53.615 en grado II y 49.437 en grado I. La Generalitat Valenciana tiene desde agosto, una deuda con estas personas. Diferencias por comunidades La abogada especializada en dependencia y diversidad funcional, Sandra Casas, asegura que no para de recibir quejas y dudas en su despacho (Acción para la Justicia Social) sobre el impago de las cuantías que la conselleria debía aumentar y no ha hecho. “Cada día es más evidente la estafa de la ley de Dependencia, que apostaba por una conciliación de los cuidados en el entorno familiar tras la incorporación dela mujer al mercado laboral y que ha supuesto que, ahora, trabajemos, cuidemos y encima se rían de nosotras”, explica la aboga. Y añade: “Volvemos al mismo problema de base, a una ley que no establece un sistema de financiación adecuado, como sí ocurre en otros países donde las cotizaciones a la Seguridad Social o el gravamen de impuestos como el del alcohol o el tabaco suponen una financiación directa al sistema”. Para Casas, el sistema español implica “una vulneración del principio de igualdad en el territorio ya que dependen de donde vivas estarás cuidado o abandonado”. La abogada denuncia la “doble infrafinanciación a la que está sometida la Comunitat Valenciana” que lastra un sistema a la dependencia “que ahora ni tan siquiera se puede actualizar”.