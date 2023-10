El despacho es pequeño y funcional hasta la frialdad. Lo único propio es una americana que cuelga de una percha para casos de urgencia protocolaria. Joan Baldoví (Baldo, para compañeros y amigos) confiesa que en semanas como esta añora la espuma del Congreso de los Diputados, aunque el mejor contrapeso es la vida personal: «Ahora venimos mi mujer y yo todas las semanas a València a clases de baile». «Lindy hop. swing», detalla.

¿Se ha arrepentido de dejar el Congreso?

No. En la vida hay etapas. Fui muy feliz en el Congreso, disfrutaba con lo que hacía y me sentía útil, pero ahora probablemente soy más útil aquí, en mi tierra.

¿Pero menos feliz?

Igual de feliz. He ganado en vida personal.

¿Se ha dado cuenta de que las Corts se ve menos que el Congreso y da menos brillo?

Es que el ecosistema mediático madrileño es como un agujero negro que acaba captando todo. Eso ya lo criticaba. En las elecciones se ha visto que hay otra España diferente. El fracaso del PP será no entender ese país. Una parte de la perplejidad de Feijóo esta semana es que no entiende la totalidad del país que pretende gobernar.

¿Y ese otro país está dispuesto a reconciliarse con el PP, a darle esa oportunidad?

La distancia es sideral. Esta semana se lo han dicho muchos portavoces parlamentarios. No puedes pactar con Vox y pretender hacerlo también con todos. Al final, al señor Feijóo solo le ha quedado Vox y un lateral derecho que a veces juega de izquierdo, como es Coalición Canaria.

Pero Vox existe también, son 33 diputados, una suma en la aritmética parlamentaria.

La gente quiere las cosas claras y el chocolate espeso. Feijóo tiene un problema y se llama Vox. Mientras tenga a Vox, el PP no podrá gobernar este país.

¿Cuesta asumir otro papel cuando parecía que iba a la vicepresidencia del Consell?

Me presenté para ser presidente y me hubiera gustado serlo, como también ser vicepresidente. Siempre he tenido una buena química con Ximo Puig. Pero ser de Compromís me ha enseñado a aceptar con deportividad los resultados. No digo que no tuve un disgusto esa noche, pero al día siguiente ya estaba pensando en cómo hacer la mejor oposición. Soy muy práctico: intento siempre ser fiel a un principio, que es que la vida continúa.

¿Compromís va a dar su apoyo a Pedro Sánchez para que sea investido presidente?

Compromís, como siempre ha hecho, propiciará que haya un gobierno progresista. Se ha demostrado en los tres últimos años y medio que ha sido una legislatura muy productiva, sobre todo para la clase trabajadora. Nosotros apostamos por esa mayoría progresista, plural y que respeta los derechos y las lenguas de las diferentes partes del Estado.

¿Se plantearon en algún momento negociar con el PP? Sumar Compromís tiene cuatro diputados, la cifra que necesitaba el PP para una mayoría.

Eso es ciencia ficción. Compromís lo ha tenido muy claro. Nosotros siempre, a diferencia del PSOE, que intentó el pacto con Ciudadanos, siempre lo hemos tenido claro. Tuvimos muy claro que íbamos a votar la moción de censura contra Rajoy y hemos sido capaces de pactar tres presupuestos. Nunca, ni por asomo, hubo la menor tentación de participar en nada con el PP.

¿Aunque se pudiera poner sobre la mesa la financiación autonómica?

Es cierto que no se ha avanzado en financiación, pero también es cierto que el Govern del Botànic ha puesto el dinero de esa infrafinanciación en los presupuestos y al final ese dinero ha llegado. Y los presupuestos se han acercado a la cláusula Camps [un porcentaje de inversiones parejo al peso poblacional de la C. Valenciana, 10,6 %]. Han sido mucho mejores que el último de Rajoy.

¿La amnistía es necesaria en este proceso para la investidura?

Ahora la situación en Cataluña no es la de 2017 y es bueno que los problemas se acaben cerrando. Si ha de ser con una amnistía, pues bueno, ha habido muchas, la del señor Montoro a los defraudadores de Hacienda, los indultos de Aznar incluso a 15 presos de Terra Lliure y el espíritu que algunos invocan de la Transición se puede invocar perfectamente ahora. Es necesario que empecemos a mirar hacia adelante.

¿Sumar tapa a Compromís? Esta semana, por ejemplo, no se les ha visto en el debate de investidura.

Denos tiempo y verá cómo Compromís aparece. Este miedo es recurrente siempre que nos hemos presentado en coalición y hemos demostrado que al final sabemos cómo sacar la cabeza.

Feijóo dijo el otro día en la tribuna que usted es un ejemplo de machismo parlamentario. ¿Es machista?

Tengo una edad y he tenido la educación que he tenido, pero afortunadamente he sido padre de tres hijas y no me considero una persona machista, aunque aprendo todos los días. Me hubiera gustado ver la reacción de Feijóo si alguien le hubiera dicho que él es socio de los que torturaban y asesinaban. No fue en ningún caso un acto machista.

¿Se arrepiente de lo que dijo a la diputada de Vox, su ‘de qué te ríes’?

Parece que estamos acostumbrándonos a determinadas actitudes e insultos de la extrema derecha en el Parlamento. Siempre que una consellera de Justicia sea capaz de decir que somos socios de aquellos que habían manchado las calles de sangre y metralla, nunca me callaré, siempre pediré mi derecho a que esta persona rectifique.

¿Qué conclusión saca de estos dos meses largos de Consell de PP y Vox?

Pues que son peores de lo que me esperaba. Veo consellers que no están para serlo y un vicepresidente que tiene menos agenda que la concejala de Cultura de Gata de Gorgos. Solo ha hablado de toros y de locas academias de jubilados ociosos que pretenden reabrir viejas heridas que estaban superadas.

Hay mucha reacción ante las medidas de Vox. ¿Mazón y el PP son los moderados entonces?

Nuestra misión es decir que la culpa de todo la tiene el presidente de la Generalitat, el que más rápido pactó con Vox de todos los presidentes autonómicos. Este es el gobierno de Mazón y lo que he visto es peor de lo que pensaba, con un PP aceptando con mucha naturalidad y buscando el encaje a todas las políticas irracionales de Vox. Estoy muy preocupado y tenemos una gran responsabilidad las diputadas y diputados de Compromís y del Partido Socialista en hacer una buena oposición.

¿Sobre la lengua, habría que llegar a un acuerdo de mínimos con el PP para un valenciano oficial más cercano a la calle dentro de los límites de la Acadèmia para evitar estos roces que debilitan el uso?

Mire, el valenciano de la calle solo lo hablamos los que consideramos que la autoridad lingüística es la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Quiero decir que ya hay un consenso, el que hizo el señor Zaplana, y es un acuerdo amplio, donde estaba el PP. ¿Quiere romperlo ahora porque Vox quiere reverdecer viejas guerras que ya estaban superadas? ¿Para qué, solo para dar satisfacción a cuatro que al final no utilizan la lengua? Vox quiere exterminar el valenciano, que se hable en casa. El PP lo que tiene que hacer es volver al consenso que teníamos.

¿Cuéntenos cómo fue el acuerdo para la Mesa de las Corts con el PP?

De la forma más razonable. Llamé a Ximo Puig, le dije que habláramos de esto y me contestó que los dos puestos le correspondían. Creo que lo más democrático es que en la Mesa esté la tercera fuerza, el PP nos dio sus votos y nosotros no votamos ni al PP ni a Vox. Creo que lo que pasó nos ha hecho reflexionar a todos. Compromís y PSPV tenemos que ir a una en la oposición, dialogar, porque la gente es lo que espera.

¿El Botànic se tiene que prolongar, por tanto, ahora?

Nosotros somos muy partidarios. Hablo mucho con Rebeca Torró y hay buena sintonía. Creo que todos hemos comprendido que nos tenemos que entender si queremos mandar a la oposición al PP y Vox.

¿Ha sentido que había más distancia con Puig y el PSPV ahora que cuando gobernaban?

Fue solo un día. Hemos pagado por ejemplo conjuntamente la pancarta contra la violencia de género. Una más en la que el PP se pliega para encajar las exigencias de Vox. De momento está imponiendo su agenda al PP.

¿Ha hablado con Mónica Oltra últimamente?

No. He preguntado por ella. Hoy mismo. Está trabajando.

¿La echa en falta Compromís? ¿La necesita?

A Mónica Oltra siempre se le echa en falta. Un animal político de su envergadura no sale todos los días y cuando todo este mal sueño termine (siempre he puesto la mano en el fuego por ella), Oltra será en Compromís lo que quiera ser.

¿Tiene la puerta abierta?

Siempre. Un partido tiene que ser agradecido con la gente que lo ha dado todo y Oltra ha dado prácticamente su vida por Compromís.

¿No hay rivalidad de liderazgos?

A estas alturas no rivalizo con nadie. No haría ninguna carrera con nadie. Somos complementarios. Lo hemos sido siempre.

¿La relación con Iniciativa está enquistada tras el choque por la elección de Enric Morera como senador?

Después de una DANA viene la calma. Lo que la gente espera de nosotros es que nos pongamos de acuerdo. Estamos hablando y funcionando con normalidad. ¿Quién no tiene roces en su casa?

¿Compromís debe ir hacia un partido único?

Ahora opina Joan Baldoví [no como síndic]. Me gustaría que Compromís fuera un partido único. Lo he creído siempre. Pero bueno, se trata de convivir. Si caminamos hacia una federación puede ser una buena solución.

¿Piensa en el futuro? ¿Se ve candidato en 2027?

¡Uf! Está muy lejos y antes tenemos un trabajo arduo para desenmascarar a este gobierno, porque aunque la mona se vista de seda, derechona se queda.

Visto el Botànic ya con cierta perspectiva, ¿cuál fue el error para perder las elecciones?

No supimos explicar o fue muy complicado explicar que el Botànic ha sido un gran gobierno y hubo a veces poca valentía a la hora de acometer determinadas decisiones que el PP se ha cargado en 20 días. Y luego, la campaña no fue valenciana, sino con claves madrileñas.

¿Compromís tiene alguna posición común sobre los ‘bous al carrer’?

En los pueblos, yo también en el mío, nunca los hemos prohibido. Lo que estamos rotundamente en contra es del maltrato animal, del bou embolat y las corridas de toros, porque una sociedad moderna no se lo debe permitir. Ahora bien, sacar vacas o toros por la calle 20 minutos no lo vamos a prohibir.