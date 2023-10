El Consell de PP y Vox sigue metiendo tijera en la estructura de la Generalitat. Tras reducir el segundo escalón del Ejecutivo valenciano en 30 altos cargos, la portavoz del Gobierno de Carlos Mazón, Ruth Merino, ha informado este martes que la austeridad continuará en lo que a personal eventual se refiere.

Según ha adelantado la también consellera de Hacienda, estos asesores se reducirán casi a la mitad respecto a los del último Botànic al pasar de 116 a 61, 55 menos. Una rebaja del 47 % que Merino ha considerado que contribuirá a "reducir la grasa política" y a ahorrar en "gasto político".

En concreto, según los datos aportados por la portavoz, el tijeretazo permitirá un ahorro de 13,2 millones de euros durante los cuatro años de legislatura. Sumados a los "casi 7 millones" que se recortaron con el adelgazamiento del segundo escalón, las cuentas del Consell son que se reducirá la factura en nóminas en unos 20 millones de euros en los próximos cuatro años.

Merino ha defendido que pese a contar con 85 trabajadores menos en total, la eficiencia del Consell no está en jaque. "Por supuesto que se puede trabajar con la misma eficiencia con la mitad de asesores. Era excesivo el número que había antes", ha dicho la ex de Cs, que sin embargo no ha querido valorar los 99 trabajadores eventuales con los que contaba el último Consell del PP, de Alberto Fabra.

Ha admitido que la reducción del gasto en 20 millones "no va a solucionar problemas como la infrafinanciación", pero ha destacado que se trata de un "gesto político" que "evidencia la hoja de ruta" del Ejecutivo autonómico de PP y Vox.