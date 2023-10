El 9 d' Octubre es el día grande de la Comunidad Valenciana. Todos los valencianos tienen fiesta ese día, pero la jornada no se celebra con la misma intensidad en todo el territorio. La efeméride conmemora la entrada de Jaume I en València en 1238, hace ahora 785 años, y no tuvo carácter plenamente autonómico hasta el fin de la dictadura franquista, cuando se convirtió en un vehículo de reivindicación del autonomismo y la identidad valencianas. Ese contexto histórico centrado en la capital ha influido en que el cap-i-casal haya capitalizado tradicionalmente esta fecha y sus actos asociados, mientras otras zonas como Alicante la sienten más lejana, y ha convertido la vertebración del 9 d'Octubre en la asignatura pendiente de los gobiernos autonómicos de la democracia.

El nuevo Consell de Carlos Mazón no es una excepción y ya trabaja en el desafío de descentralizar el día de la Comunidad Valenciana de cara a próximas ediciones. Según fuentes de Presidencia, el Ejecutivo autonómico de PP y Vox quiere profundizar en la "implicación" de las tres provincias en la fiesta, "ampliando las actividades" programadas sobre todo en las comarcas de Alicante y Castellón.

El proyecto es todavía embrionario, reconocen desde la Generalitat. Mazón apenas acumula 80 días como president y desde su entorno explican que en ese escaso tiempo en el Palau apenas se han podido aterrizar estrategias concretas, especialmente por la cercanía de este primer 9 d'Octubre tras los comicios. "Pero el rún rún está ahí", añaden las mismas fuentes, que destacan que las primeras ideas están orientadas a la expansión de actos y no a una redistribución de los mismos.

Es decir, que el nuevo Consell no se plantea sacar de la ciudad de València los puntos calientes de la festividad: la procesión cívica y el acto institucional en el Palau de la Generalitat. "No valoramos el traslado de estos dos actos. Lo mollar seguirá en València. El objetivo no es quitar nada a València sino ir a más en las otras provincias", aclaran desde Presidencia.

40 años intentando vertebrar

Mazón no es el primer president que asume el reto de aumentar la onda expansiva del 9 d'Octubre. Ya el primer jefe del Consell, el socialista Joan Lerma, trabajó en esta dirección durante sus mandatos. Lo hizo en una línea similar a la que plantea ahora la Generalitat, sin tocar los dos actos centrales del cap-i-casal y dando protagonismo a los ayuntamientos, aliados indispensables en esta búsqueda de capilaridad.

"Se programaban muchas celebraciones en todos los pueblos", recuerda Lerma en conversación con este diario. El expresident defiende en todo caso la permanencia de la procesión y el acto institucional en València: "Lo normal es que ese acto tenga lugar en la sede de la Generalitat. Se celebra en València no porque sea València, sino porque es donde está la sede del Gobierno autonómico", explica.

El acto político en el Palau de la Generalitat se celebra desde la llegada del gobierno preautonómico en 1979 y desde entonces este solo ha salido del Saló de Corts en una ocasión y por motivo de fuerza mayor. Fue en 2002, con José Luis Olivas como president, y tuvo lugar en el monasterio de San Miguel de los Reyes debido a unas obras de restauración en la sede oficial.

Lo que sí que trasladó el socialista a Alicante fue la celebración del día de la Constitución, un gesto que recuperó Ximo Puig cuando la izquierda volvió al poder en la Comunitat Valenciana, hace ahora ocho años.