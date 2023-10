Reconocimiento al Mérito Empresarial para la empresa centenaria noveldense Carmencita; premio en la categoría de Igualdad y Sociedad Inclusiva para el Banco de Alimentos de Alicante, junto al de Valencia y Castellón; distinción a los servicios de emergencias, seguridad y protección civil que participaron en los incendios del verano de 2022 en Vall d’Ebo, Bejís, Les Useres, Venta del Moro y Calles; y galardón en Mérito Deportivo para las integrantes del equipo español de gimnasia rítmica, entre las que se encuentra Polina Berezina, residente en Guardamar del Segura. Esa es la lista de premiados de provincia de Alicante con motivo del 9 d’Octubre.

En este contexto, el presidente de la empresa Carmencita, Jesús Navarro Navarro, señaló ayer que la distinción de la Generalitat al Mérito Empresarial para esta compañía es el «colofón» al centenario de la firma nacida en Novelda. «Hay mucho esfuerzo. Desde los años 20 del siglo pasado muchas familias han trabajado en este proyecto», explicó el nieto del fundador de la compañía, con la tercera generación al frente del proyecto. Al respecto, incidió en que «Carmencita es una empresa familiar hecha de familias».

Por su parte, Santano Álvarez, uno de los agentes forestales alicantinos que intervino en el fuego en Vall d’Ebo de 2022, se mostró muy agradecido por este reconocimiento, y aprovechó para alertar de que, al cambio climático, se le une «el abandono de los montes, el abandono del mundo rural y el cambio de la sociedad», hechos que «contribuyen a que sea más difícil» prevenir incendios de gran calado.

Ahora bien, por encima de todo, fue el deporte femenino el que triunfó en los galardones que otorga la Generalitat Valenciana con motivo del 9 d’Octubre. Sobre todo porque el máximo reconocimiento, la Alta Distinción y la Cruz de Jaume I, fue para las futbolistas valencianas de la selección española femenino y campeonas del mundo 2023, Enith Salón, portera del Valencia CF y natural de Moncada, e Ivana Andrés, defensa del Real Madrid y originaria de Aielo de Malferit.

Andrés no pudo acudir precisamente por agenda pero Salón sí lo hizo y destacó a su salida que se sentía muy «orgullosa de lo conseguido con la selección de fútbol femenino». «Aún no me he acostumbrado», añadió. La campeona del mundo reconoció que «cada vez soy más consciente de que somos referentes para las niñas y eso es un orgullo. Espero que pueda seguir siendo así mucho más tiempo», dijo.

En este sentido, mostró la «satisfacción» que provoca ver reconocido en su tierra «el esfuerzo y el trabajo» que sustenta al deporte femenino, como también lo hicieron las gimnastas del equipo español valencianas, que recibieron la distinción al Mérito Deportivo. Las integrantes de la selección española de gimnasia rítmica Mireia Martínez, Patricia Pérez, Alba Bautista y Polina Berezina, esta última residente en Guardamar, así como a la entrenadora Marta Linares consiguieron una medalla de bronce en el mundial celebrado en València. Y ayer la Generalitat reconoció su trabajo. Linares señaló que es importante «valorar el trabajo» de las gimnastas, que el año pasado ya consiguieron plaza olímpica para París 2024. «Ahora parece que estamos un poco más arriba», remarcó, y recordó que el equipo de gimnasia fue el primero de todo el país en clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos.