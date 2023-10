Hoy 9 d'Octubre es el día grande que celebran todos los valencianos y valencianas. El día de la Comunitat Valenciana viene cargado de actos que han empezado a las 10:00 desde el Palau con las Distinciones de la Generalitat Valenciana; también hoy tendrá lugar la Procesión Cívica, la Ofrenda Floral a Jaume I, la mascletà, y la Entrada de los Moros y Cristianos.

Sigue aquí en directo televisado y narrado el acto institucional en el Palau de la Generalitat.

11.20

A la fotografía final en la tarima, junto a los premiados y los miembros del Consell, también se han unido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la presidenta de las Corts, Llanos Massó.

En el centro de la imagen se ha situado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con Carlos Latre, galardonado como embajador de la Comunitat Valenciana a un lado y Enith Salón, jugadora de la selección española de fútbol y premiada con la Alta Distinción de la Generalitat al otro lado. Con todos ellos en el escenario, ha sonado el himno de la Comunitat Valenciana, interpretado por el tenor Vicente Sanchís, y posteriormente el himno de España.

11.12

Mazón ha hecho referencia al himno para radiografiar al pueblo valenciano y ha ido alternando su intervención entre valenciano y castellano. "La ciudadanía subirá mañana la persiana y la mañana se los encontrará de pie, con esfuerzo, la Comuntiat Valenciana se levanta cada día con la perspectiva de su generosidad".

Con tres palabras inicia la intervención y la concluye con tres valores: "Igualdad para crecer, unidad para que se nos escuche mejor y libertad para ser, sentir y pensar. Vivir sin miedos y sin imposiciones. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, Y puede, al fin, volar, Libre, Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar, detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin, la libertad", ha dicho parafraseando la canción de Nino Bravo, Libre.

11.08

"Me niego a pensar que nuestra diversidad tenga propietarios, nuestra diversidad es la rica y variada realidad de lo que somos: valencianos y españoles", ha indicado en unas palabras que ha dicho en valenciano, idioma que ha alternado posteriormente con el castellano.

Llama al esfuerzo individual pero reivindica "la suma de los esfuerzos, de los latidos y el resultado, uno que multiplica, la suma de los realizado". "Nuestra tierra quiere vivir y progresar en un mundo global y multilateral y queremos que nuestra industria unviersidaes, compita. No hay dueños de la pluralidad territorial", ha advertido, para llamar a la apertura "sin exclusiones". El protagonismo, dice, es de los premiados, porque su trayectoria refleja como es la Comunitat Valenciana "tal cual es y no solo la que solo algunos quieren que sea ni un relato deformado que parezca lo que no es y se imponga una caricatura que jamás existió".

"Demostráis que no hay una única manera ni un camino exclusivo, en la soledad de una mesa escribiendo la letra de una canción, pasando frío o calor entrenando niños o en una feria para exportar productos. Esa es la realidad con la que me identifico. Sois nuestra principal riqueza y nuestro premio".

11.07

"No hay un pasado de unos y de otros, hay un presente compartido", ha reivindicado Mazón quien ha lanzado un mensaje de "unidad" dentro de la diversidad de la Comunitat Valenciana. "Las instituciones deben ser un reflejo de la pluralidad de la sociedad", ha indicado el presidente de la Generalitat quien ha hecho un "llamamiento" a todos los valencianos para "cuidar" las instituciones. "La perspectiva del consenso siempre nos ha permitido avanzar, la del conflicto siempre nos va a paralizar, decidir seguir avanzando es la perspectiva de la normalidad", ha señalado. Al tiempo que ha lanzado un mensaje hacia posibles vinculaciones con Cataluña al señalar que la Comunitat Valenciana "no necesita copiar ni ir hacia otras hojas de ruta territoriales".

11.04

Carlos Mazón llama al "consenso" y a la "pluralidad" frente al "conflicto".

"No hay un futuro por el que valga la pena pelear si no nos acoge a todos", ha dicho para señalar que las instituciones han de reflejar la pluralidad de la sociedad y ha llamado al consenso para representar a la mayoría. El president ha hecho un llamamiento para no dejar atrás el onsenso y la pluralidad. Tilda de "normalidad" el cambio de gobierno y cambia al valenciano para defender las señas de identidad valencianas y reivindicar "la diversidad de la identidad y el idioma, el valenciano"

11.02

Mazón llama a "no prescindir" de los valores de la institución como "la imparcialidad, la eficiencia o la imparcialidad". Los políticos tenemos que atender a la responsabilidad y no a "la refriega parlamentaria". El president señala que "por muchas discrepancias o diferencias ideológicas en las reivindicaciones sigue presente la memoria de aquellos que alzaron su voz por las legítimas reivindicaciones de la tierra", ha dicho, para reconocer a todos los presidents de la Generalitat y los miembros de los Consells de toda la etapa democrática valenciana.

11.01

Derecho civil valenciano, protección de las mujeres o una financiación e inversiones justas. Este y otros asuntos los ha nombrado Mazón para decir que quiere representar una Generalitat que sientan suya "todos los valencianos" y que responda a los intereses "de la mayoría y no de unos pocos".

10.59

El president reivindica la necesidad de una respuesta "sensata y sostenible" al problema del agua en provincias como Alicant que aplique "solidaridad" entre regiones. En cuanto a Industria, apela también a la necesidad de respuestas, "destaco a la industria cerámica, especialmente desatendida a pesar de su contribución". Ninguna, continúa "son cuestión de recursos, sino de personas".

Objetivo, cumplir con expectativas como la sanidad pública, "dignificada", servicios sociales "dignos", las de los mayores y vulnerables, "quienes llevan años esperando una política de vivienda que funcione", una educación de futuro y expectativas de los jóvenes que "esperan de su gobierno algo más de palabras".

10.57

Continúa Mazón, ya en castellano, hablando de la prosperidad de al tierra y el deseo de un futuro "justo, libre e igual ara todos". ¿Cómo? con firmeza en reivindicaciones, unidad en las acciones y visión de altura para identificar "las mejores soluciones". Se refiere al "deficit de financiación".

"Necesitamos sentido de Estado para priorizar estrategias como la amplaición del puerto de Valencia" que tilda de "necesidad de toda España". Al defender esta actuación, la sala se arranca con aplausos.

10.54

El president inicia su discurso en valenciano. "Responsabilidad, humildad y honor" son las palabras que inician su intervención, el primer 9 d'Octubre como president, señala. "Como ciudadano soy consciente de la alta responsabilidad otorgada por los valencianos. Por su decisión "libre y soberana" tengo el "inmenso honor" de presidir esta institución".

Mazón hace un llamamiento al "autogobierno" y al compromiso de las señas de identidad. Asimismo, apela a la libertad de "sentirse valenciano". "Cinco millones de maneras de sentirse valenciano y donde todas valen por igual"

10.51

El president de la Generalitat, Carlos Mazón comienza su discurso con la condena a "los ataques territoristas de Israel". Unos ataques que son consecuencia del sinsentido y el fanatismo. Los democrátas nos hemos sentido contrarios a estas indeseables lacras", ha dicho el líder popular.

10.46

Juan Martínez León, jefe de servicio del equipo de cirugía cardíaca del Hospital La Fe de València agradece las distinciones con "orgullo y alegría" pero también con "responsabilidad y compromiso" para que la Comunitat siga siendo referente nacional e internacional.

10.46

Tras la entrega una a una de las condecoraciones, Juan Martínez León, jefe de servicio del equipo de cirugía cardíaca del Hospital La Fe de València (premio al mérito científico tras alcanzar el hito de los 10.000 trasplantes realizados), pronuncia un discurso en nombre de todos los galardonados.

10.44

La Cruz de Jaume I y la Alta Distinción de la Generalitat va este año para reivindicar uno de los momentos más felices del verano, el que protagonizaron las jugadoras de la selección española de fútbol en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda. Su triunfo fue no solo deportivo sino también social, una forma de reivindicar el deporte femenino e impulsarlo. El reconocimiento es, en concreto, para Ivana Andrés y Enith Salón, las dos jugadoras valencianas de la selección. La primera juega en el Real Madrid y no ha podido estar presente. La segunda, portera del Valencia CF, sí que ha recogido su galardón.

10.36

Una de las grandes preocupaciones del verano de 2022 fueron los incendios de Bejís y la Vall d'Ebo donde se quemaron más de 30.000 hectáreas. Es por ello que el mérito de la Generalitat de este año ha sido para el personal de Emergencias, quienes lucharon contra esos fuegos en un reconocimiento amplio en el que se ha incluido a la Cruz Roja, agentes forestales, medioambientales, Policía Nacional, Guardia Civil, la UME, el Centro de Coordinación 112 y los diferentes cuerpos de bomberos que intervinieron en todas las operaciones.

Más de una decena de personas, con sus respectivos uniformes: el chaleco fosforito del 112, el color caqui de los agentes medioambientes o los traje de gala y galones de los altos mandos de la UME, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

10.31

"¡Chiquilla!" es más que una canción, es el grito que da el inicio a tres minutos de música y fiesta. Es una de las canciones más famosas de Seguridad Social, grupo valenciano galardonado este año con el mérito cultural de la Generalitat, galardón que ha recogido su cantante José Manuel Casañ.

Pero si hablamos de canciones, el otro reconocimiento cultural tiene más bien la mención de himnos. "Libre", "Noelia", "Un beso y una flor"... Nino Bravo es hoy uno de los cantantes más importantes de la historia de la Comunitat Valenciana en el año en el que se ha conmemorado los 50 años desde su fallecimiento. Han sido sus hijas Amparo y Eva las que han recogido el galardón para el cantante de Aielo de Malferit.

10.28

Un número redondo que en esta ocasión tiene premio. Los mil trasplantes que lleva realizados el Hospital La Fe de València son este año el reconocimiento al Mérito Científico de la Generalitat. El premio supone un reconocimiento no solo a la labor de la veintena de personas que conforman el equipo de trasplantes sino a todo el hospital por volcarse en esta tarea así como a los donantes que han permitido llegar a este número.

10.25

De empezar con el negocio del azafrán hace 100 años en Novelda a recoger el reconocimiento este 9 d'Octubre por el Mérito Empresarial. Es la historia de Carmencita, la empresa familiar de tres generaciones que ha visto premiado su trabajo con este galardón. Su actual máximo responsable, Jesús Navarro Navarro ha sido el encargado de recoger el galardón.

10.24

El otro mérito por las acciones en favor de una sociedad inclusiva es para los tres bancos de alimento de las tres provincias: el Banco de Alimentos de Castelló, el Banco de Alimentos de València y el del Banco de Alimentos de Alicante, un premio que, según ha explicado Camarero, sirve como forma de agradecimiento tanto a la labor de esta organización como de aquellos empresarios que la apoyan. Recogen el premio el presidente del Banco de Alimentos de Castelló, Santiago Miralles; su homólogo en Valencia, Jaime Serra así como Andrés Galán, tesorero del Banco de Alicante.

10.23

La pirotécnica Reyes Martí recibe la distinción de la Generalitat por Mérito por acciones a favor de la igualdad y para una sociedad inclusiva. Martí es una de las pirotécnicas más reconocidas y su nombre es uno de los más habituales en los grandes espectáculos pirotécnicos no solo de la ciudad de València sino también de otros certámenes.

10.22

El segundo de los premiados es el humorista Carlos Latre al que se le ha dado el reconocimiento de embajador de la Comunitat Valenciana. "Un embajador tiene que hablar bien de lo que tenemos, de lo que somos", ha señalado el conocido imitador a su llegada al Palau de la Generalitat.

10:12

Comienza la entrega de actos. El primero es para el Mérito Deportivo para las valencianas del equipo español de gimnasia rítmica después de que se alzaran con la medalla de bronce en el Mundial que se disputó el pasado verano en Valencia: Mireia Martínez, Patricia Pérez Fos, Alba Bautista y Pôlina Berezina Ksenofontova y a la entrenadora del equipo nacional individual de gimnasia rítmica, Marta Linares.

El encargado de entregar el distintivo a cada una de ellas, que han ido subiendo a la tarima de manera individual, ha sido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. "Estamos muy contentas y orgullosas, es un reconocimiento del trabajo durante estos años", ha explicado a la entrada la entrenadora, Marta Llinares.

10.12

La ministra de Ciencia señala a su llegada al acto institucional del 9 d’Octubre que “nunca España estuvo más rota que con el PP” y confia en un acuerdo de progreso y “cohesión territorial”.

10.03

La vicepresidenta segunda del Consell, Susana Camarero, es la encargada de abrir el acto institucional en el Salón de Corts por su condición de secretaria del ejecutivo autonómico con todo el gobierno valenciano en la tarima de honor. Sus primeras palabras son, tras mencionar a las autoridades, en valenciano. "La esencia del pueblo valenciano se remite a la concordia y la unión de pueblo que elige con orgullo, una sociedad unidad a lo largo y amplio de las tres provincias y los tres colores de la senyera", ha señalado Camarero.

"No queremos ni podemos olvidar que la construcción del pueblo valenciano ha sido reivindicando nuestra autonomía con respeto a la ley", ha indicado la vicepresidenta segunda quien ha expresado que hoy se rendirá homenaje a quienes construyen la Comunitat Valenciana "y nos hacen sentir orgullosos". "Estas distinciones nos sirven de reconocimiento y para que sigan con sus trayectorias, carreras que hoy queremos reconocer y agradecer", ha sentenciado.

10.02

Los invitados ya están dentro del Palau. El acto está a punto de arrancar en el Saló de Corts. Según el orden del día, la vicepresidenta segunda Susana Camarero abrirá el acto en calidad de secretaria del Consell. Leerá los nombres de los premiados y posteriormente uno de ellos pronunciará unas palabras en nombre de todos los distinguidos. El president Carlos Mazón clausurará el acto con su primer discurso institucional del 9 d'Octubre.

09.53

La ministra de Ciencia, Diana Morant ha llegado esta mañana acompaña de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabe y ha señalado que invita a todo el pueblo valenciano a “participar de esta fiesta de un pueblo creativo y emprendedor” al tiempo que ha destacado que hoy “todo el mundo mira a la empresa ilicitana que ha conquistado el cielo” y la ha puesto como ejemplo de esta tierra de tradicion pero también de ciencia e Innovacion”.

Asimismo, ha deseado que el Miura “solo sea un ejemplo de la reindustrialización y de la importancia de reivindicar fondos europeos y continuar avanzando y no retrocediendo”

09.44

Tras la comitiva socialista y una vez desatascado el “embudo” a las puertas del Palau, ha hecho entrada la comitiva de Compromis entre las que se encontraban los diputados en el Congreso Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, el senador territorial Enric Morera, así como las diputadas Isaura Navarro, Paula Espinosa, Carles Esteve, Cesc Roig y María José Calabuig. Han coincidido en l entrada con la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol con el presidente del Senado, Pedro Rollan.

09.43

El expresident de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, encabeza la delegación de los socialistas valencianos. Junto a él, la sindica en las Corts, Rebeca Torró, y los diputados Mercedes Caballero, Ernest Blanch y Alicia Andújar. Por el camino se ha quedado rezagado el otro expresident de la Generalitat, Joan Lerma, que ha quedado encallado en la cola que sus compañeros han tenido la habilidad de adelantar puestos.

09.38

Hora punta en la entrada de las autoridades. Mientras suena la música de la banda esperan en fila para entrar al Palau Luis Vañó del Cermi CV, el alcalde de Alicante Luis Barcala, la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler o el arzobispo de Valencia Enrique Benavent.

09.31

Falta media hora para empezar el acto y el trajín de autoridades es cada vez mayor. La vicepresidenta segunda Susana Camarero, los consellers Nuria Montes y José Luis Aguirre, la presidenta de las Corts, Llanos Massó, así como el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó ya han entrado. Los laterales del Palau de la Generalitat ya están engalanados con la banda de música preparada.

También ha llegado una de las dos futbolistas premiadas con la Alta Distinción de la Generalitat, el mayor reconocimiento en este 9 d'octubre. Enith Salón, jugadora del Valencia, ha indicado es "un orgullo estar hoy aquí". Asimismo, ha señalado que cualquier día es bueno para reivindicar el deporte femenino.

09.28

La consellera de Turismo, Nuria Montes y el President de la Diputacion, Vicent Mompo llegan al Palau de la Generalitat.

09.25

La familia de Nino Bravo entra para recoger la distinción de la Generalitat. Hablan de este premio como “la guinda del pastel” y aseguran que la esencia de Nini Bravo sigue viva “gracias a quienes lo siguen escuchando”. Asimismo, han agradecido a las instituciones todos los reconocimiento que están haciendo este año.

09.22

Continúa la llegada de personalidades distinguidas. Las gimnastas del equipo nacional han agradecido su premio por el mérito deportivo después del campeonato logrado este verano. "Es un orgullo y un impulso para el deporte femenino", ha señalado la entrenadora, Marta Linares, a las puertas del Palau de la Generalitat.

Otro de los reconocidos que han entrado ya en el Palau es Carlos Latre, elegido como embajador de la Comunitat Valenciana. "Estoy abrumado", ha admitido a la entrada al tiempo que ha hecho un llamamiento al humor "como bálsamo".

09.16

Empiezan a llegar premiados al Palau de la Generalitat. Los más madrugadores han sido los agentes medioambientales que reciben la distinción por su labor en la lucha contra los incendios del 2022 en Vall d'Ebo y Bejís.

"Es un problema muy importante y agradecemos el reconocimiento", ha señalado Santano Álvarez, agente forestal en Alicante, vestido con el uniforme caqui de trabajo.