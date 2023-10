Un discurso es lo que se dice y lo que no y ese ha sido uno de los puntos sobre los que PSPV y Compromís han criticado la intervención del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el acto institucional del 9 d'Octubre. Las dos formaciones han calificado de "vacío de contenido" el discurso del jefe del Consell en especial, por la ausencia de menciones hacia la violencia machista o a la emergencia climática, mientras que PP y Vox, socios de gobierno, consideran que ha hablado "para todos los valencianos".

"Ha sido un discurso sectario y vacío de contenido y que está muy lejos de lo que representamos los valencianos y valencianas", ha expresado la síndica del PSPV, Rebeca Torró, a la salida del Palau de la Generalitat. De esta intervención, Torró también ha lamentado que el jefe del gobierno valenciano no haya mostrado "estima" por el valenciano. "En un día como hoy me hubiera gustado haberle escuchado más en valenciano", ha señalado. Mazón ha leído fragmentos de su discurso en valenciano, pero ha sido mayoritariamente en castellano.

Los socialistas han mostrado su "preocupación" por la "normalización de la extrema derecha". "No vamos a contribuir a blanquearla", ha señalado Torró quien insiste en que este 9 d'Octubre también es un día de "reivindicación" y que, por ello, no aceptarán "ningún paso atrás para el autogobierno". En esta vinculación con la extrema derecha, la portavoz socialista ha criticado que Mazón permita a su socio de gobierno que "vaya en contra de la lucha contra la violencia de género, retrocediendo en derechos" y que no haya hecho mención a esta lucha.

Asimismo, Torró ha evidenciado el enfado del principal partido de la oposición por no haber sido invitados el domingo al acto de homenaje a las víctimas de la covid-19 dejando fuera de este a los responsables que estuvieron al frente de la Generalitat durante la pandemia, algo que, en su opinión, choca con las palabras de "unidad" a las que apela Mazón. De hecho, el malestar no solo se ha oído en palabras sino que se ha visto en la delegación, este año reducida, con el expresident Ximo Puig al frente, el senador y alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo y otros cuatro diputados en las Corts: la propia Torró, Mercedes Caballero, Ernest Blanch y Alicia Andújar, una forma de protestar y marcar distancias.

Antes que Torró ha intervenido ante los medios la síndica adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, que ha calificado la intervención del jefe del Consell de "vacío de contenido" y "entregado a la ultraderecha". Entre sus críticas está la ausencia de menciones hacia la violencia machista, "uno de los principales problemas de la sociedad valenciana y que necesita una respuesta de unidad", ni de cambio climático. "Sufrimos una emergencia climática que parece que al president de la Generalitat no le importa", ha añadido.

"Ha hecho un discurso en el que deja claro que entrega el territorio valenciano a la especulación, perdona los impuestos a los ricos y hablando de libertad cuando preside un gobierno de la censura", ha expresado Navarro quien ha lamentado las "palabras vacías" con las que, ha señalado, ha demostrado que el presidente de la Generalitat está "entregado a Vox".

Aplauso de PP y Vox

Y si la oposición ha considerado el discurso como "vacío de contenido", los dos partidos que sustentan y conforman el Consell han mostrado su apoyo a la intervención del president de la Generalitat. En este sentido, Miguel Barrachina, síndic de los populares en las Corts, se ha mostrado "orgulloso" de haber escuchado a un presidente "que ha hablado para todos". "Muy felices de escuchar un presidente que ha pedido libertad porque hay cinco millones de maneras de ser valenciano, igualdad respecto al resto de españoles y unidad para reclamar aquello que merecemos, el agua, la financiación, el Puerto de Valencia y el azulejo de Castelló", ha desgranado.

Por su parte, el síndic adjunto de Vox en el parlamento autonómico, Joaquín Alés, ha considerado el discurso como "adecuado para un día festivo" y ha destacado las palabras finales: "unidad, igualdad y libertad" que sirven, en su opinión, "de comienzo de una nueva etapa de gobierno". En ese nuevo comienzo, estos tres valores muestran la necesidad de dar "respuesta al espíritu valenciano, que es solidario y emprendedor", ha comentado Alés, quien ha incidido en la necesidad de que los políticos faciliten a la empresa valenciana "alejándose de la burocracia y siendo facilitadores y nunca bloqueadores".

Reivindicación del Gobierno

También a la salida del acto, la delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mostrado su "satisfacción" porque Mazón haya hecho "tantas menciones a tantos logros" del Ejecutivo central. Bernabé ha aprovechado las peticiones del president de la Generalitat para destacar el trabajo hecho por "el Gobierno de Pedro Sánchez" y algunas de las medidas llevadas a cabo en los últimos cinco años desde que este asumió como presidente. "Me alegro que haya hecho mención al esfuerzo del Gobierno de España", ha indicado.

Entre ellas, ha aplaudido que haya hablado del corredor mediterráneo del que ha destacado que "gracias al trabajo del gobierno de Pedro Sánchez se vea una licitación por semana" y más del 75% de sus obras están en ejecución, una situación que dista mucho de otras épocas", en referencia al anterior gobierno de Mariano Rajoy, o del Puerto de Valencia, cuyo desarrollo ha indicado que forma parte de la "hoja de ruta" del Gobierno. "Es un éxito colectivo que un día como hoy merece la pena poner en valor", ha sentenciado.