Carlos Mazón ha debutado como president de la Generalitat en el 9 d'Octubre con un discurso de poco más de 20 minutos en el que ha reivindicado la identidad propia de los valencianos, que "no es sólo la que algunos quieren que sea", y ha llamado a defender esas señas de identidad desde el consenso y la unidad social y política. La amenaza catalanista, aunque siempre de forma velada, ha sobrevolado durante su intervención. El jefe del Consell, que admitió estar nervioso ante su estreno, ha llamado a "defender" esas señas de valencianía desde el "consenso" y la unidad de todos los valencianos.

Mazón ha abierto su turno con un recuerdo para "todas las víctimas" de "los actos terroristas acaecidos en territorio de Israel" y, como es habitual en estos discursos, no ha tardado en hacer referencia al autogobierno, el cual ha pedido seguir ampliando porque "ha aportado progreso a los valencianos y al conjunto de España". Esas referencias a la pertenencia de la autonomía al conjunto del Estado han aparecido en otras dos ocasiones durante su discurso. "Nuestra diversidad es la rica y variada realidad de lo que somos, valencianos y españoles", ha agregado en ese sentido.

Las señas de identidad tampoco se han hecho esperar en las palabras del jefe del Consell, que ya prometió en campaña recuperar esta ley del PP derogada con la llegada del Botànic. Mazón, que ha alternado el castellano y el valenciano en su intervención, ha pedido "defenderlas" y "no copiar o inspirarse en otras hojas de ruta territoriales que poco o nada se parecen a la fijada en el espíritu y la letra de nuestro Estatut", ha apuntado sin hacer referencia expresa a Cataluña. "No hay dueños de la pluralidad territorial", ha añadido.

"Me niego a pensar que la diversidad de esta tierra tenga propietarios. Es la Comunitat Valenciana tal cual es. No la que sólo algunos quieren que sea. No un relato interesado y deformado para que parezca lo que no es y se imponga una caricatura que, en realidad, jamás existió", ha incidido. Dentro de esa "genuina diversidad de nuestra identidad" Mazón ha incluido el valenciano, "nuestro idioma".

La agenda valenciana en Madrid

El president ha reclamado un futuro "justo, libre e igual" para todos, con especial mención a la necesaria reforma del sistema de financiación, otro clásico de los discursos institucionales. "Una solución satisfactoria, no una cualquiera", según ha apuntado para abrir la lista de peticiones autonómicas a Madrid.

Ha reclamado inversiones acordes al peso de la Comunitat Valenciana, acelerar el corredor mediterráneo, dar respuesta al problema del agua y "priorizar" la ampliación del Puerto de Valencia", que según ha señalado "no es un capricho autonómico sino una necesidad de toda España". Ese compromiso por el puerto ha arrancado los primeros aplausos en el auditorio, que se han repetido al reconocer el papel de los expresidents y el idioma valenciano.

Junto a esas reclamaciones, Mazón también se ha puesto deberes al indicar que no basta con "la petición de más recursos" sino que es necesaria la "garantía de una gestión eficiente que avale nuestros propios argumentos", otro de los mantras que repite desde su llegada a la Generalitat y un evidente dardo a la herencia recibida del Botànic, en la que ya puso el foco en su primera sesión de control en las Corts.

Con todo, ha señalado que "más autonomía" es "simplificar los procedimientos a personas y empresas" (lo que entronca con su proyecto de simplificación administrativa), "proteger a las mujeres" (la única referencia a la igualdad de todo su parlamento), "más seguridad en nuestras calles" y "soberanía energética". También ha hecho referencia a la recuperación del derecho civil valenciano.

Así, Mazón ha pedido mantener un "consenso" social que según él ha sido "fructífero" para la autonomía. "No abandonemos esa perspectiva, que es la que ansía la mayoría de la sociedad. La perspectiva del consenso siempre nos ha permitido avazar, la del conflicto siempre nos va a paralizar", ha indicado antes de reclamar extender ese consenso a la defensa de las señas de identidad valencianas.

Si ha arrancado su discurso con "responsabilidad, humildad y honor", ha acabado con otros tres conceptos: igualdad, unidad y libertad. De hecho, ha citado versos de 'Libre' de Nino Bravo, premio al mérito cultural a título póstumo en esta edición, para concluir.