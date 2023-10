Una familia denunció el pasado sábado la "discriminación" que sufrió su hijo con autismo severo cuando en un bufé de Burjassot les dijeron que el niño debía pagar un menú, aunque llevara su propia comida, su vaso y sus cubiertos, según publicó ayer este periódico. Desde distintas asociaciones de familiares de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) lamentan lo ocurrido y aseguran que "son muchas las puertas que se cierran a la inclusión de nuestros hijos".

"Queda mucho camino por recorrer. Ciertas conductas de nuestros hijos e hijas, sumado al desconocimiento que hay sobre el TEA hace que, lamentablemente, en muchos sitios no seamos bienvenidos. Necesitamos empatía y no la hay. Así que salir de casa es muy complicado", afirman desde Plataforma Defensa TEA. Los especialistas recomiendan a las familias salir de la zona de confort y trabajar la inclusión real, pero la realidad es una sociedad que da la espalda a la discapacidad intelectual en general, y al autismo en particular. Hay excepciones en positivo y las asociaciones lo recalcan.

Así, aunque hay cierta "normalidad" y un camino hacia la "comprensión y tolerancia", también son comunes "las discriminaciones constantes" y ante estas situaciones "es importante denunciar, y hacerlo por escrito". Desde Aspau (Asociación Proyecto Autismo) explican que "partimos del punto de partida del entendimiento y la buena fe pero muchas veces esto no es viable y te encuentran con gente intolerante que no acepta la inclusión. Ante estas situaciones siempre hay que presentra una reclamación por escrito porque el pataleo no sirve para nada. Hay que dejar constancia".

Un mundo de explicaciones

Las familias de personas con TEA aseguran que la vida es aquello que pasa "mientras nosotros damos explicaciones". La normativa marca que desde 2017 todo debería ser accesible para las personas con discapacidad. Sin embargo, esto es una quimera y mientras los esfuerzos se centran en eliminar las barreras visibles, las "invisibles" siguen siendo una deuda pendiente. "Los esfuerzos se han centrado en que hoteles, restaurantes, comercios, oficinas... sean accesibles a personas con movilidad reducida. Sin embargo, no hay ni un solo restaurante que tenga pictogramas de lectura fácil. Ni tan siquiera hay cartas con fotografías, que permitan a personas con discapacidad cognitiva elegir el plato que desean comer", explican desde Aspau.

Para la Administración, el mensaje es claro: "Ante cualquier tipo de reclamación, la Administracio debe abrir un expediente y averiguar qué ha pasado ahí. Y si debe sancionar, que sancione. Lamentablemente, muchas veces si no se toca el bolsillo nada cambia y necesitamos que las cosas cambien, y cambien a mejor".