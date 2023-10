El portavoz socialista de Sanidad en Les Corts, Rafa Simó, ha censurado la "inconcreción y vaguedades" del Consell respecto a la privatización y las infraestructuras sanitarias. "La ciudadanía necesita saber qué va a hacer Carlos Mazón --'president' de la Generalitat- con las concesiones sanitarias y si va a seguir la hoja de ruta de la privatización para hacer negocio con la salud", ha instado.

En este sentido, Simó ha preguntado al Consell por "las reversiones de los departamentos de salud de Dénia y Manises", actualmente concesionados y en trámites de reversión, ha indicado la formación en un comunicado.

El dirigente socialista ha sostenido que desde el grupo socialista, también se ha preguntado al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, "por la ubicación del nuevo Hospital Arnau de Vilanova", que el anterior Consell "ya dejó encarrilado para su construcción en Paterna".

"La respuesta no ha podido ser menos concreta, ya que no aclara absolutamente nada de donde se construirá el nuevo hospital", ha lamentado: "No sabemos si Mazón tiene algún plan para las inversiones que el Consell de Ximo Puig dejó preparadas o prefiere dejarlas en el aire".

Simó ha denunciado que "la oposición tenga que recibir respuestas inconcretas del Consell", lo que ha calificado de "anomalía parlamentaria y democrática" que "no augura un futuro prometedor para los proyectos iniciados en el anterior mandato y que es una muestra más del parón que supone para la Comunitat Valenciana este Consell".