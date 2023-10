"La Inteligencia Artificial bien usada es la gran aliada ante el cambio climático"

«La Inteligencia Artificial bien utilizada se ha revelado como una gran aliada frente al cambio climático», señala Gustau Camps-Valls. Es una herramienta de enorme valor para predecir eventos extremos, pero también para saber por qué se dan. «Si hay inundaciones, o sequía o incendios los algoritmos nos permitirán atribuirlos al calentamiento global o no y también conocer qué hubiera pasado si no existieran las emisiones a la atmósfera», explica Camps-Valls.

Este doctor en Física y catedrático de Ingeniería Electrónica de la Universitat de València, es rotundo: «En este contexto es la única forma que tenemos para dar explicaciones a tantos datos que nos llegan de los satélites». Bajo esta premisa, la ciudad de València concentra esta semana a expertos en matemáticas, medio Ambiente y ciencias del clima en dos campos «tan interconectados» como la emergencia climática y la Inteligencia Artificial.

Con los miles de datos que permite la teledetección y las advertencias de los científicos desde hace décadas «no hay mucho que discutir» según Camps-Valls, «pero sí se puede predecir con mayor precisión». «Cómo afrontar y combatir los extremos climáticos es más apremiante que nunca», señala Camps-Valls a Levante-EMV en una pausa durante las jornadas que se están celebrado en la Fundación Universidad-Empresa de la UV (Adeit).

Transmitir el mensaje

El proyecto científico europeo Xaida (Extreme Events-Artificial Intelligence for Detection and Attribution) reúne a investigadores de la talla de Erika Coppola, Davide Faranda, Miguel Mahecha, Robert Vautard, Laura Suarez-Gutiérrez, Sebastian Sippel, Freddi Otto, Dim Coumou o Sonia Seneviratne. Como recuerda, la Universitat de València es socia activa de este programa que además persigue también ahondar en la vertiente divulgativa. «Cómo se dicen las cosas y cómo transmitir el mensaje es importante porque lo que está ocurriendo es muy grave y no es algo del futuro, los efectos del cambio climático ya están aquí», remarca Camps-Valls, quien codirige junto con Markus Reichstein la investigación ‘Machine learning for Earth and climates sciences’.

Con la zona mediterránea catalogada como territorio especialmente vulnerable al ascenso de la temperatura superficial marina, estas jornadas adquieren una especial importancia. La adaptación a los fenómenos meteorológicos cada vez más virulentos como olas de calor o lluvias torrenciales es tan crucial como el anticiparse. Un segundo evento, bajo el título ‘Extreme event detection, analisis and explanation’, se celebrará los días 19 y 20 de octubre esta vez bajo el marco de la red Ellis (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems). En esta ocasión están inscritos unos cuarenta científicos de Inteligencia Artificial.

La agenda de esta doble cita incluye charlas específicas, discusiones abiertas, un hackathon ( reunión de programadores para realizar desarrollos colaborativos) y la redacción de un white paper sobre la función de la Inteligencia Artificial en la detección de fenómenos extremos climáticos. Además, se ofrecerá una plataforma para presentar las últimas tecnologías y avances metodológicos, la evaluación de impactos, los riesgos y la comprensión causal de los mismos. ¿Por qué? y ¿Qué pasaría si? son las grandes preguntas que el algoritmo puede ayudar a responder.

Representantes de veinte países del Mediterráneo afrontan la falta de agua

València se erigió ayer en un doble epicentro de la batalla contra los efectos del aumento de la temperatura del planeta y su impacto en los recursos naturales. Así, mientras en Adeit se citaban expertos en Inteligencia Artificial y Cambio Climático, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe se inauguraba la 21ª Conferencia Internacional Euro-Rioc, que se desarrollará hasta el próximo jueves con la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) como anfitriones.

La CHJ ha reunido a los principales representantes de los organismos de cuenca de más de veinte países del Mediterráneo.

Entre otros temas se abordó la importancia de trabajar hacia la eficiencia del uso del agua, poniendo como ejemplo la modernización de regadíos y la digitalización del ciclo del agua, así como la necesidad de impulsar la incorporación de los recursos no convencionales, como la reutilización y la desalación, en las redes de suministro. En un contexto de estrés hídrico por la falta de lluvias, «nuestra prioridad pasa por adaptar las políticas hídricas a este cambio climático imparable», señalaba Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la primera jornada.