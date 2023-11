Las emisiones de CO2 se reducen un 27 % en los últimos quince años

La Comunitat Valenciana sigue con su tendencia a la baja en las emisiones totales de CO2. Desde los 32,77 millones de toneladas registradas en 2008 ha pasado a las 24,16 del último ejercicio auditado. Un descenso del 26,28% en los últimos quince años, como refleja en su último informe la Fundación Empresa y Clima, hecho público y a solo unas semanas para la celebración de la próxima Cumbre del Clima (COP28) en Emiratos Árabes. Los valores por cápita y km² apuntan también a una bajada respecto al año anterior, al pasar de 4,85 toneladas de CO2 por habitante y de 1.052,44 a 989,01 por km².

El total de emisiones de carbono de la Comunitat Valenciana descendió entre 2020 y 2021 un 1,8%. Aunque con un repunte respecto al año de la pandemia, los valores se situaron por debajo de las de 2019, una evidencia más de que pese al temor a una nueva aceleración el envío de gases contaminantes a la atmósfera continúa reduciéndose.

El sector del ladrillo y el azulejo, con grandes necesidades energéticas para su producción, fue de los que firmó el mayor descenso relativo comparado con el ejercicio anterior. Hasta un 43,5% menos, tal como refleja el extenso y pormenorizado documento que año tras año es un referente en el mundo empresarial. En él se aprecia que en la Comunitat Valenciana son 110 las instalaciones industriales activas que han verificado unos ocho millones de toneladas de CO2 equivalente, el 8,4% del total en España.

«Estos datos nos dicen que han sido 63 las que han perdido su actividad con respecto al año anterior, por lo que lógicamente se reducen las emisiones»,explica Elvira Carles, presidenta de la fundación.

Por contra, las emisiones difusas – de aquellos sectores no sujetos al comercio de derechos de emisión- son las que mayor incremento experimentan. Se trata de actividades como el transporte, que recuperaron de manera notable su actividad tras la paralización obligada por la crisis sanitaria. El repunte colocó a la Comunitat Valenciana en los niveles de 2018. En cualquier caso son aquellas parcelas donde el uso de la energía no es tan intensivo como el comercio, la gestión de residuos, los gases no fluorados o la industria menor.

El sector de los procesados de metales férricos fue el que obtuvo mayor aumento relativo de emisiones respecto al año anterior, con un 16,4%. Castellón y Valencia fueron las provincias más emisoras mientras que Alicante volvió a ser un ejercicio más la de menor proporción.

Soluciones tecnológicas

Para Carles, «el incremento del precio del CO2, que en menos de cinco años se ha multiplicado por diez también juega un papel relevante de la reducción de emisiones». «Las empresas están apostando por soluciones tecnológicas para no tener que pagar (por derechos de emisiones», señala.

El informe de Empresa y Clima es la «única obra que utiliza y correlaciona datos publicados oficialmente por las distintas organizaciones públicas y privadas, tanto en el ámbito nacional como internacional». Cuenta como patrocinador principal a Global Omnium, que repite, y como resto a Baleària, Epson, Eldu Electroaplicaciones SA, Axpo y la Oficina Española de Cambio Climático.